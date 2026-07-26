مورینیو مانع بزرگ انتقال وینیسیوس به آرسنال

به گزارش ایلنا، علاقه‌مندی آرسنال به جذب این فوق‌ستاره ۲۶ ساله و ملی‌پوش برزیلی کاملاً واقعی و جدی است؛ چرا که باشگاه شمال لندنی پس از شکست در فینال لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه، قصد دارد به درخواست‌های میکل آرتتا برای تقویت و سرمایه‌گذاری در ترکیب تیم پاسخ دهد.

بن‌بست مادرید

در حالی که بحث‌ها و گفت‌وگوهای داخلی در آرسنال انجام شده، اما هنوز هیچ مذاکره رسمی میان دو باشگاه شکل نگرفته است.

وینیسیوس یک چالش اداری و مدیریتی برای رئال مادرید محسوب می‌شود، چرا که قرارداد فعلی او در پایان ژوئن سال آینده به پایان می‌رسد و مذاکرات پیرامون تمدید آن نیز پیشرفت بسیار کمی داشته است.

علاوه بر این، پس از ماجرای پرستیانی در فصل گذشته، ابهاماتی درباره رابطه داخلی او با مورینیو همچنان باقی مانده است.

با این حال، مورینیو کاملاً مصمم است که وینیسیوس، کیلیان امباپه و جود بلینگام باید در کنار هم در تیم او باقی بمانند.

این سرمربی پرتغالی که روز جمعه نخستین بازی خود را در دومین دوره حضورش در رئال مادرید در یک دیدار پشت درهای بسته مقابل آلکورکون هدایت کرد، می‌خواهد شاکله اصلی تیمش کاملاً از فروش‌های نقل‌وانتقالاتی کنار گذاشته شود.

به طور هم‌زمان، رئال مادرید تمرکز خود را معطوف به جذب رودری، هافبک منچسترسیتی کرده است؛ بازیکنی که برنده شدنش در توپ طلای ۲۰۲۴ بالاتر از وینیسیوس، باعث تحریم آن مراسم از سوی باشگاه شده بود. کهکشانی‌ها همچنین وضعیت یان دیومانده، بال ۱۹ ساله آربی لایپزیش را هم زیر نظر دارند.

واقعیت‌های مالی آرسنال

از زاویه دید آرسنال، نهایی کردن معامله وینیسیوس علاوه بر مخالفت سرسختانه مورینیو، با موانع مالی و ساختاری بزرگی هم همراه خواهد بود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دستمزد فعلی این مهاجم حدود ۴۰۰ هزار پوند در هفته است.

وارد کردن چنین دستمزد سنگینی به ساختار باشگاه، مذاکرات آتی تمدید قرارداد با دکلان رایس و همچنین گفت‌وگوهای مداوم مربوط به قرارداد جدید آرتتا را پیچیده خواهد کرد.

علاوه بر این، درآمدزایی از طریق فروش بازیکن همچنان اولویت اصلی مدیریتی برای قهرمان انگلیس است؛ تیمی که در پنجره تابستانی گذشته ۲۶۸ میلیون پوند صرف هزینه نقل‌وانتقالات کرده بود.

بنابراین، اگر آرسنال تصمیم بگیرد تلاش خود را برای جذب وینیسیوس جدی‌تر کند، چالش‌های متعددی در این مسیر پیش رو خواهد داشت؛ به‌خصوص با توجه به این‌که مورینیو کاملاً مصمم است این مهاجم را در رئال مادرید حفظ کند.

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