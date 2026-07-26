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استارت پیروزمندانه بیانکونری در بلژیک

فتح اولین پیش‌فصل یوونتوس با یک گل

فتح اولین پیش‌فصل یوونتوس با یک گل
کد خبر : 1818639
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تیم فوتبال یوونتوس در نخستین دیدار تدارکاتی خود در قالب بازی‌های پیش‌فصل، با تک‌گل فابیو میرتی موفق شد میزبان خود استاندارد لیژ بلژیک را با نتیجه ۱ بر صفر شکست دهد.

به گزارش ایلنا، این دومین مسابقه تدارکاتی لوچانو اسپالتی در طول تابستان بود که پس از تساوی بدون گل هفته گذشته برابر بازل انجام می‌شد. سرمربی بیانکونری همچنان چندین تن از ستارگان کلیدی تیم اصلی خود را در اختیار نداشت؛ چرا که بسیاری از آن‌ها پس از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، همچنان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند.

فتح اولین پیش‌فصل یوونتوس با یک گل

غیبت کلیدی‌ها و فرصت به جوانان در ترکیب اسپالتی

این موضوع به معنای عدم حضور گلیسون برمر، وستون مک‌کنی، فرانسیسکو کونسیسائو و جاناتان دیوید در این بازی بود. علاوه بر این، تورام و کنان ییلدیز نیز در حال طی کردن مراحل دستیابی به آمادگی کامل بدنی هستند و در مسابقه روز شنبه در بلژیک به میدان نرفتند.

در تقابل یوونتوس برابر استاندارد لیژ، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان در زمین مسابقه حضور داشتند. لوئیس اوپندا تنها مهاجم نوک باسابقه و سرشناس حاضر در لیست تیم برای این مسابقه بود، اما با توجه به نزدیک بودن انتقال قرضی‌اش به لیون در لیگ ۱ فرانسه، در ترکیب اصلی قرار نگرفت.

همین مسئله فرصت ویژه‌ای را در اختیار آرمان دورمیشی، مهاجم ۱۸ ساله، قرار داد تا در ترکیب اصلی به میدان برود. او در خط حمله از سوی واسیلیه آدزیچ و ژرمی بوگا حمایت می‌شد و مانوئل لوکاتلی به همراه داگلاس لویز نیز در خط هافبک دفاعی کنار یکدیگر بازی را آغاز کردند.

فتح اولین پیش‌فصل یوونتوس با یک گل

گذر از فشار اولیه میزبان تا شلیک پیروزی‌بخش میرتی

تیم میزبان بازی را بسیار هجومی آغاز کرد و از همان دقایق نخست، یوونتوس را در داخل محوطه جریمه‌اش تحت فشار سنگین قرار داد. نخستین موقعیت جدی آن‌ها در دقیقه ۱۰ رقم خورد؛ جایی که ارسال گوستاو مورتنسن برای تیموتی نکادا با بی‌دقتی این بازیکن در ضربه نهایی درون محوطه جریمه همراه شد.

در دقیقه ۲۲، اشتباه آندرآ کامبیاسو نزدیک بود منجر به گل اول استاندارد لیژ شود، اما فدریکو گاتی با یک تکل و بلوک حیاتی، ضربه آلکسیس تروئیه را مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد.

در اواسط نیمه اول، ضربات داگلاس لویز و مانوئل لوکاتلی از بالای تیرک افقی دروازه به بیرون رفت تا بازی در مسیر رسیدن به استراحت بین دو نیمه کمی افت کند.

اسپالتی در بین دو نیمه دست به چند تعویض زد و سیستم تیمش را هم از ۱-۲-۴-۳ به ۱-۳-۲-۴ تغییر داد. ماتیا پرین، زکی چلیک، ژوائو ماریو، آرتور ملو، فابیو میرتی و جاستین اوبواوودوو بازیکنانی بودند که با آغاز نیمه دوم وارد زمین شدند.

فتح اولین پیش‌فصل یوونتوس با یک گل

قفل بازی ۱۰ دقیقه پس از شروع نیمه دوم شکسته شد؛ جایی که میرتی با یک ضربه ایستگاهی پرقدرت و تماشایی از پشت محوطه جریمه، توپ را به کنج تور دروازه حریف کوبید.

این هافبک جوان بلافاصله پس از گل اول، فرصتی عالی برای ثبت بریس و زدن گل دوم داشت و کاملاً تنها ماند، اما هنگام زدن ضربه تعادلش را از دست داد تا ایبه هوتکیت با یک بلوک به موقع در آخرین لحظه، مانع از گلزنی دوباره او شود.

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