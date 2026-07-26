به گزارش ایلنا، در اوایل این هفته اخبار و شایعاتی مطرح شد مبنی بر این‌که منچستریونایتد در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی به دنبال جذب دنیلو از بوتافوگو است.

شیاطین سرخ پس از قطعی کردن خرید آندری سانتوس و یوری تیلمانس، حالا به دنبال جذب سومین هافبک خود در بازار هستند.

در حالی که سانتوس، هافبک ملی‌پوش برزیلی با قراردادی ۵۰ میلیون پوندی از چلسی به اولدترافورد پیوسته، منچستریونایتد با فعال کردن بند فسخ ۳۵ میلیون پوندی قرارداد تیلمانس در استون ویلا، جذب این ستاره ملی‌پوش بلژیکی را هم نهایی کرده است.

بی‌بی‌سی اسپورت در تاریخ ۲۳ ژوئیه گزارش داده بود که دو باشگاه منچستریونایتد و نیوکاسل «هر دو برای جذب دنیلو ابراز علاقه کرده‌اند.»

این بازیکن ۲۵ ساله از تابستان ۲۰۲۵ و پس از جدایی از ناتینگهام فارست، در تیم بوتافوگو توپ می‌زند.

دنیلو همچنین یکی از اعضای تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است.

فابریزیو رومانو، خبرنگار برجسته نقل‌وانتقالاتی، اکنون گزارش داده که منچستریونایتد هیچ برنامه‌ای برای خرید دنیلو در این پنجره تابستانی ندارد.

این خبرنگار سرشناس ایتالیایی مدعی شده که هافبک سابق ناتینگهام فارست به منچستریونایتد پیشنهاد شده، اما مالکان مشترک باشگاه یعنی گروه اینئوس (INEOS)، این پیشنهاد را رد کرده‌اند.

منتفی شدن حضور دنیلو در منچستریونایتد

رومانو در کانال یوتیوب خود درباره این موضوع گفت: «اخبار و گمانه‌زنی‌هایی درباره پیوند میان منچستریونایتد و دنیلو، هافبک برزیلی مطرح شده، اما بر اساس اطلاعات من، منچستریونایتد در این مقطع زمانی اهداف و گزینه‌های دیگری را در سر دارد.»

«این بازیکن به عنوان یک گزینه محتمل به باشگاه معرفی شد، اما در حال حاضر این معامله پیش نمی‌رود و نهایی نخواهد شد، زیرا یونایتد اولویت‌های متفاوتی را در خط هافبک دنبال می‌کند.»

پیش از این در همین هفته، رومانو اطلاعات جدیدی را درباره احتمال اقدام مجدد یونایتد برای جذب کارلوس بالبا، هافبک برایتون، به اشتراک گذاشته بود.

رومانو درباره این هافبک در کانال یوتیوب خود توضیح داد: «بر اساس برداشت من، بالبا یک سال پیش – در اوت ۲۰۲۵ – تمام تلاش خود را به کار بست تا راهی منچستریونایتد شود.»

«بالبا حتی بر سر شروط شخصی با یونایتد به توافق کامل رسیده بود و رویای برتن کردن پیراهن منچستریونایتد را در سر داشت.»

«با این حال یونایتد نتوانست کار را پیش ببرد، چرا که برایتون به هیچ وجه تمایلی به فروش بازیکن خود نداشت.»

«او در آن زمان یکی از اهداف اصلی کادر فنی تحت هدایت اموریم بود، [اما] در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد.»

«از ماه ژانویه و پس از قطع همکاری اموریم و منچستریونایتد، این مسیر کاملاً سرد و متوقف شد.»

«اما چرا حالا دوباره نام او مطرح شده است؟ چون اطرافیان و نزدیکان این بازیکن بار دیگر با منچستریونایتد تماس گرفته‌اند تا احتمال بازگشت به این گزینه را بررسی کنند.»

«بنابراین تلاش‌ها از سمت خود بالبا در جریان است تا متوجه شوند آیا یونایتد تمایلی به از سرگیری مذاکرات برای این بازیکن دارد یا خیر.»

«پس از منتفی شدن معامله ادرسون و تمام تحولات اخیر، سمت بالبا می‌خواهد بداند آیا شانس و فرجامی برای بازگشایی گفت‌وگوها و مذاکرات با منچستریونایتد وجود دارد یا نه.»

«ما می‌دانیم که یونایتد به دنبال جذب سومین هافبک است و قصد دارد یک هافبک دفاعی دیگر را به ترکیب اضافه کند.»

«حالا باید منتظر ماند و دید که آیا شانس واقعی برای بالبا یا هر گزینه دیگری ایجاد خواهد شد یا خیر، چرا که منچستریونایتد در حال ارزیابی کامل بازار است تا ببیند کدام گزینه‌ها می‌توانند در این تابستان رنگ واقعیت به خود بگیرند.»

«بالبا اسمی است که از یک سال پیش در بالای لیست تیم استعدادیابی باشگاه قرار داشته است. این بازیکن تمایل بسیار شدیدی برای پیوستن به منچستریونایتد دارد و حالا همه‌چیز به تصمیم نهایی باشگاه بستگی دارد که آیا می‌خواهد این روند را پیش ببرد یا خیر.»

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