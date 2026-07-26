اعلام فهرست ۲۹ نفره تیم ملی جوانان برای اردوی تهران
کادر فنی تیم ملی فوتبال جوانان ایران ۲۹ بازیکن را برای حضور در مرحله جدید اردوی آمادهسازی این تیم جهت شرکت در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا به اردو فراخواند.
به گزارش ایلنا، مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسیر حضور در مسابقات گروه C مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا، از روز چهارشنبه هفتم مردادماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود و تا پنجشنبه پانزدهم مرداد ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام کادر فنی، ۲۹ بازیکن برای حضور در این اردو دعوت شدهاند تا تمرینات خود را زیر نظر اعضای کادر فنی دنبال کنند.
اسامی بازیکنان دعوتشده به این اردو به شرح زیر است:
- تراکتور تبریز: محمدمهدی جاننیا
- سپاهان اصفهان: امیرمهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی و ماهان اکبرزاده
- ذوبآهن اصفهان: علی مستانی و مرتضی فرخانی
- پرسپولیس تهران: مهدی چشمبراه و پویا اسمی
- پیکان تهران: محمدعلی مشابه
- سایپا تهران: پارسا خدادادی
- شاهین تهران: محمدعلی صحنه
- آریو اسلامشهر: محمدرضا عباسی
- استقلال خوزستان: وسام ساکی
- فولاد خوزستان: محمدامین حسینی و ابوالفضل زادهعطار
- برق شیراز: ماهان علیپور
- گلگهر سیرجان: بنیامین علیپور و امیررضا ولیپور
- ملوان بندرانزلی: ماهان بهشتی
- خیبر خرمآباد: آرین معالی، امیرحسین فارسی و پرهام حسنی
- نساجی مازندران: ابوالفضل کاظمی
- آلومینیوم اراک: عرفان خدادادیان، امیرمحمد کریمی، امیرمهدی یحیایی و یاسین زارع
این اردو بخشی از برنامههای آمادهسازی تیم ملی جوانان برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا محسوب میشود و بازیکنان دعوتشده طی هشت روز در مرکز ملی فوتبال تمرینات فنی و تاکتیکی خود را پیگیری خواهند کرد.