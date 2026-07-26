تمدید قرارداد اسلامیخواه با ملوان برای یک فصل دیگر
قائم اسلامیخواه، هافبک باتجربه ملوان بندرانزلی، با توافق باشگاه قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد تا در فصل آینده نیز پیراهن این تیم را بر تن داشته باشد.
به گزارش ایلنا، باشگاه ملوان بندرانزلی به صورت رسمی از تمدید قرارداد قائم اسلامیخواه خبر داد. بر این اساس، هافبک ۳۱ ساله این تیم پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
اسلامیخواه که در فصل گذشته یکی از بازیکنان حاضر در ترکیب ملوان بود، با این تمدید قرارداد همچنان در جمع شاگردان این تیم باقی خواهد ماند و در رقابتهای فصل آینده نیز برای انزلیچیها به میدان میرود.
باشگاه ملوان با اعلام این خبر، ادامه همکاری با این هافبک باتجربه را به طور رسمی تأیید کرد.