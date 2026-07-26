به گزارش ایلنا، باشگاه ملوان بندرانزلی به صورت رسمی از تمدید قرارداد قائم اسلامی‌خواه خبر داد. بر این اساس، هافبک ۳۱ ساله این تیم پس از توافق با مدیران باشگاه، قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

اسلامی‌خواه که در فصل گذشته یکی از بازیکنان حاضر در ترکیب ملوان بود، با این تمدید قرارداد همچنان در جمع شاگردان این تیم باقی خواهد ماند و در رقابت‌های فصل آینده نیز برای انزلی‌چی‌ها به میدان می‌رود.

باشگاه ملوان با اعلام این خبر، ادامه همکاری با این هافبک باتجربه را به طور رسمی تأیید کرد.

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