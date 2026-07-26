آرسنال در پی جذب ستاره خط حمله رئال

به گزارش ایلنا، با داغ‌تر شدن بازار نقل‌وانتقالات، حالا تایید شده که آرسنال زیر نظر میکل آرتتا به‌طور جدی پیشنهاد خرید وینیسیوس جونیور، بال تکنیکی و فوق‌ستاره رئال مادرید را روی میز گذاشته است.

توپچی‌ها در مسیر تقویت جناحین خط حمله خود برای فصل جدید، گزینه‌های متعددی را زیر نظر گرفته‌اند و اسامی مختلفی پیرامون این باشگاه مطرح شده است.

اما در این هفته، تمام توجهات مدیران ارشد امارات به سمت پایتخت اسپانیا جلب شده است. طبق ادعای دیوید اورنستین، خبرنگار و کارشناس سرشناس رسانه دی‌اتلتیک:

«آرسنال وضعیت جذب وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید را زیر ذره‌بین قرار داده تا در صورت عدم تمدید قراردادش با کهکشانی‌ها، برای خرید او وارد عمل شود. این وینگر ۲۶ ساله برزیلی در صدر فهرست خریدهای قهرمان لیگ برتر برای تقویت خط آتش تیمش قرار گرفته است.»

هنوز هیچ گفت‌وگو یا مذاکره مستقیمی میان دو باشگاه شکل نگرفته و مشخص نیست رئال مادرید تا چه حد مایل به شنیدن پیشنهادها برای فروش فوق‌ستاره خط حمله خود باشد.

شایان ذکر است که قرارداد فعلی وینیسیوس جونیور با کهکشانی‌ها تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

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