خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکار بزرگ آرتتا در مادرید

آرسنال در پی جذب ستاره خط حمله رئال

آرسنال در پی جذب ستاره خط حمله رئال
کد خبر : 1818535
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه آرسنال برای تقویت خط حمله خود در فصل آینده، وضعیت یکی از ستاره‌های هجومی رئال مادرید را زیر نظر گرفته و در حال بررسی شرایط نهایی کردن این انتقال بزرگ است.

به گزارش ایلنا، با داغ‌تر شدن بازار نقل‌وانتقالات، حالا تایید شده که آرسنال زیر نظر میکل آرتتا به‌طور جدی پیشنهاد خرید وینیسیوس جونیور، بال تکنیکی و فوق‌ستاره رئال مادرید را روی میز گذاشته است.

توپچی‌ها در مسیر تقویت جناحین خط حمله خود برای فصل جدید، گزینه‌های متعددی را زیر نظر گرفته‌اند و اسامی مختلفی پیرامون این باشگاه مطرح شده است.

آرسنال در پی جذب ستاره خط حمله رئال

اما در این هفته، تمام توجهات مدیران ارشد امارات به سمت پایتخت اسپانیا جلب شده است. طبق ادعای دیوید اورنستین، خبرنگار و کارشناس سرشناس رسانه دی‌اتلتیک:

«آرسنال وضعیت جذب وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید را زیر ذره‌بین قرار داده تا در صورت عدم تمدید قراردادش با کهکشانی‌ها، برای خرید او وارد عمل شود. این وینگر ۲۶ ساله برزیلی در صدر فهرست خریدهای قهرمان لیگ برتر برای تقویت خط آتش تیمش قرار گرفته است.»

آرسنال در پی جذب ستاره خط حمله رئال

هنوز هیچ گفت‌وگو یا مذاکره مستقیمی میان دو باشگاه شکل نگرفته و مشخص نیست رئال مادرید تا چه حد مایل به شنیدن پیشنهادها برای فروش فوق‌ستاره خط حمله خود باشد.

شایان ذکر است که قرارداد فعلی وینیسیوس جونیور با کهکشانی‌ها تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل