آغاز خوشیمن عصر جدید در آنفیلد
خط و نشان ایرائولا برای مدعیان با برد ۴ گله
تیم فوتبال لیورپول در نخستین بازی خود زیر نظر آندونی ایراولا، با ارائه یک نمایش هجومی و پیروزی ۴ بر ۲ مقابل ساندرلند، پیشفصل را با گامی محکم و روحیهبخش آغاز کرد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان آنفیلد بازی را با نگرانی شروع کردند، چرا که جو گومز تنها پس از گذشت هفت دقیقه به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد.
با این حال، تعویض زودهنگام او هیچگونه نگرانی و دغدغهای برای همتیمیهایش ایجاد نکرد.
تنها چند دقیقه پس از این مصدومیت، هاروی الیوت پس از یک حرکت سریع و طراحیشده از خط دفاعی، کیران موریسون را در موقعیت گلزنی قرار داد تا گل نخست به ثمر برسد.
در ادامه ساندرلند گل مساوی را وارد دروازه کرد و درست پس از آغاز نیمه دوم با نتیجه ۲ بر ۱ پیش افتاد.
اما شوت معروف و تماشایی دومینیک سوبوسلای باعث شد تا لیورپول با یک ضربه از راه دور بازی را به تساوی بکشاند.
پس از آن، فدریکو کیهزا از زاویهای بسته موفق به گلزنی شد تا تیم ایرائولا را پیش بیندازد و در نهایت، گل لوئیس کوماس تیر خلاص را بر پیکر حریف زد و نمایش پیروزمندانه تیم را کامل کرد.