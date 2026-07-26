جدیدترین اخبار از نقل و انتقالات فوتبال ایران
بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران وارد حساسترین مقطع خود شده است؛ جایی که دیگر کمتر خبری از خریدهای هیجانی به گوش میرسد و باشگاهها بیش از هر زمان دیگری روی تمدید قرارداد ستارهها، تثبیت ترکیب اصلی و جمعبندی لیست نهایی خود تمرکز کردهاند. بررسی آخرین تحولات نشان میدهد استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور هر کدام با چالشها و اولویتهای متفاوتی وارد روزهای سرنوشتساز تابستان شدهاند.
به گزارش ایلنا، با آغاز اردوی پیشفصل اکثر تیمهای لیگ برتر، نقلوانتقالات نیز وارد مرحلهای شده که تصمیمهای نهایی جای شایعات اولیه را گرفتهاند. اگر تا چند هفته قبل باشگاهها به دنبال جذب بازیکنان متعدد بودند، حالا مربیان پس از چند جلسه تمرینی و برگزاری دیدارهای تدارکاتی، شناخت دقیقتری از تیم خود پیدا کردهاند و بر اساس همین ارزیابیها، سیاست نقلوانتقالاتی آنها نیز تغییر کرده است. نتیجه این تغییر رویکرد، افزایش اهمیت تمدید قراردادها، حفظ مهرههای کلیدی و تکمیل نقاط ضعف محدود در ترکیب تیمهاست.
استقلال؛ مهمترین خرید، حفظ کاپیتان است
استقلال این روزها بیش از آنکه درگیر جذب بازیکنان جدید باشد، نگران حفظ یکی از مهمترین مهرههای خود است. پرونده تمدید قرارداد روزبه چشمی هنوز به سرانجام نرسیده و اختلاف مالی میان دو طرف باعث شده مذاکرات وارد مرحلهای حساس شود.
مدیران باشگاه امیدوار بودند پس از پایان جام جهانی، این پرونده خیلی سریع بسته شود اما درخواست مالی کاپیتان استقلال با پیشنهاد باشگاه فاصله دارد و همین موضوع روند مذاکرات را کند کرده است. در شرایطی که بخش زیادی از اسکلت اصلی تیم حفظ شده، تمدید قرارداد چشمی از نگاه کادر فنی حتی از جذب یک ستاره جدید نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از دست رفتن کاپیتان آبیها نهتنها یک خلأ فنی ایجاد میکند، بلکه میتواند روی فضای رختکن و تجربه تیم نیز تأثیر مستقیم بگذارد.
در نقطه مقابل، بازگشت یاسر آسانی به تمرینات استقلال یکی از خبرهای امیدوارکننده روزهای اخیر بود. وینگر آلبانیایی که فصل گذشته عملکرد قابل قبولی داشت، بار دیگر در کنار همتیمیهایش حاضر شده است. هرچند آینده او همچنان به شرایط کلی و تصمیم نهایی خودش وابسته است، اما بازگشتش فعلاً خیال کادر فنی را تا حد زیادی راحت کرده و میتواند معادل یک خرید بزرگ برای استقلال تلقی شود.
پرسپولیس؛ از هیجان خریدها تا تثبیت ترکیب اصلی
در اردوگاه پرسپولیس شرایط متفاوتی دیده میشود. برخلاف هفتههای ابتدایی بازار، حالا تمرکز کادر فنی بیشتر روی مشخص شدن ترکیب اصلی و ارزیابی بازیکنان حاضر در اردو است تا جذب نفرات جدید.
یکی از مهمترین نشانههای این موضوع، وضعیت دروازه سرخپوشان است. با وجود جذب محمدرضا اخباری، شواهد اردو نشان میدهد پیام نیازمند همچنان در جایگاه دروازهبان اول قرار دارد. گفتوگوهای اختصاصی و برنامههای تمرینی ویژه مهدی تارتار برای نیازمند، این پیام را منتقل میکند که حداقل در آغاز فصل، تغییری در انتخاب شماره یک پرسپولیس ایجاد نخواهد شد و اخباری باید برای رسیدن به ترکیب اصلی رقابت سختی را پشت سر بگذارد.
در سمت چپ خط دفاع نیز به نظر میرسد معادلات تا حد زیادی مشخص شده است. حضور ابوالفضل جلالی در ترکیب اصلی و بازگشت علیرضا هماییفر از اردوی تیم ملی امید، باعث شده کادر فنی فعلاً نیازی به جذب مدافع چپ جدید احساس نکند. این موضوع نشان میدهد یکی از پستهایی که پیشتر احتمال تقویت آن وجود داشت، از فهرست اولویتهای نقلوانتقالاتی پرسپولیس خارج شده است.
از سوی دیگر، حفظ کریم باقری در کادر فنی نیز نشاندهنده سیاست ثباتمحور مهدی تارتار است. در شرایطی که بسیاری از سرمربیان با ورود به تیم جدید، تغییرات گستردهای در کادر خود ایجاد میکنند، تارتار ترجیح داده از تجربه یکی از باسابقهترین چهرههای پرسپولیس استفاده کند؛ تصمیمی که میتواند به حفظ آرامش تیم در آستانه فصل جدید کمک کند.
سپاهان؛ واکنش سریع برای پایان دادن به شایعات
سپاهان نیز طی روزهای اخیر درگیر شایعاتی درباره آینده محمدامین حزباوی بود. غیبت این مدافع در دیدار دوستانه مقابل فولاد، گمانهزنیهایی درباره احتمال انتقال او به استقلال ایجاد کرد اما محرم نویدکیا با واکنشی سریع، این اخبار را رد کرد.
سرمربی سپاهان تأکید کرد که دلیل غیبت حزباوی تنها مدیریت فشار مسابقات اخیر و استراحت دادن به این بازیکن بوده است. هرچند در بازار نقلوانتقالات تکذیبها همیشه به معنای پایان یک پرونده نیست، اما موضعگیری مستقیم نویدکیا نشان میدهد سپاهان در شرایط فعلی تمایلی به از دست دادن یکی از مدافعان آیندهدار خود ندارد.
تراکتور؛ امید به بازگشت موتور خط میانی
در تراکتور نیز خبر مهم به شرایط اودیل خامروبکوف مربوط میشود. هافبک ازبکستانی که پس از حضور در جام جهانی هنوز به آمادگی کامل نرسیده، فعلاً با فشار کمتری تمرین میکند.
باشگاه تراکتور نگرانی خاصی بابت شرایط این بازیکن ندارد و اعتقاد دارد با تکمیل دوران ریکاوری و بازگشت به فرم مطلوب، خامروبکوف دوباره به مهره کلیدی خط میانی این تیم تبدیل خواهد شد. همین موضوع باعث شده تراکتور فعلاً برنامهای برای جذب جانشین در این پست نداشته باشد.
سکوت بازار درباره محمد محبی
یکی از پرسشهای بزرگ بازار نقلوانتقالات، آینده محمد محبی است. وینگری که در جام جهانی نمایش قابل قبولی داشت و حتی موفق به گلزنی شد، هنوز پیشنهاد رسمی و جدی از فوتبال اروپا دریافت نکرده است.
با توجه به سن مناسب، تجربه بینالمللی و کیفیت فنی محبی، انتظار میرفت پس از پایان جام جهانی نام او بیش از این در رسانههای اروپایی مطرح شود. با این حال، سکوت فعلی بازار میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از رقم بالای رضایتنامه گرفته تا انتظار باشگاههای خارجی برای روزهای پایانی پنجره نقلوانتقالات. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال ماندن محبی در تیم فعلیاش بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
بازار در آستانه هفتهای تعیینکننده
بررسی روند نقلوانتقالات نشان میدهد فوتبال ایران وارد مرحلهای شده که دیگر خبرهای بزرگ الزاماً مربوط به خریدهای جدید نیست. حالا تمدید قرارداد ستارهها، تعیین تکلیف بازیکنان ملیپوش و تصمیمهای نهایی مربیان، مهمترین سوژههای بازار را تشکیل میدهد. استقلال برای حفظ روزبه چشمی تلاش میکند، پرسپولیس ترکیب اصلی خود را تثبیت کرده، سپاهان به دنبال حفظ سرمایههایش است و تراکتور نیز روی آمادهسازی مهرههای کلیدی خود تمرکز دارد.
اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، روزهای ابتدایی مرداد میتواند سرنوشت بسیاری از پروندههای مهم نقلوانتقالاتی را مشخص کند؛ پروندههایی که نتیجه آنها، نقشه قدرت لیگ برتر در فصل آینده را تا حد زیادی ترسیم خواهد کرد.