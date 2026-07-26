سورپرایز بزرگ آرتتا
گیمارش در آستانه پیوستن به آرسنال
باشگاه آرسنال در آستانه نهایی کردن انتقال جنجالی برونو گوییمارش، ستاره خط هافبک نیوکاسل، قرار گرفته و این ستاره برزیلی پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات تابستانی رسماً شاگرد میکل آرتتا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، این اظهارات طبق گفته کیت وینِس، مدیر اجرایی سابق اورتون، در گفتوگوی اختصاصی با فوتبال اینسایدر مطرح شده است؛ فردی که معتقد است اگر کلاغها نتوانند کاپیتان خود را حفظ کنند، در «موقعیت بسیار دشواری» قرار خواهند گرفت.
این ادعا پس از آن مطرح میشود که فوتبال اینسایدر افشا کرد آرسنال پس از مذاکرات جدید، به نهایی کردن معامله برای جذب این ملیپوش برزیلی اطمینان دارد؛ حتی با وجود اینکه نیوکاسل سرسختانه تاکید میکند او فروشی نیست.
با این حال، وینِس «انتظار دارد» این معامله در هفتههای آینده به سرانجام برسد، چرا که خود بازیکن پیش از این تمایل شدیدش را برای این انتقال روشن کرده است.
نیوکاسل در حال جنگیدن است تا این ستاره ۲۸ ساله را حداقل برای یک فصل دیگر در سنت جیمز پارک نگه دارد، اما به نظر میرسد نبرد آنها روزبهروز دشوارتر میشود.
ادی هاو پیش از این در تابستان امسال آنتونی گوردون و ساندرو تونالی را از دست داده است، در حالی که چهار خرید جدید باشگاه تا به اینجای کار همگی ۲۰ ساله یا جوانتر بودهاند.
نیوکاسل دیگر آن پروژه جاهطلبانه سابق نیست
وینِس، مدیر سابق اورتون که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به عنوان مدیر اجرایی در گودیسون پارک فعالیت میکرد و اکنون یک موسسه مشاوره فوتبالی برای راهنمایی باشگاههای نخبه را اداره میکند، بر این باور است که اگر مسئولان نیوکاسل تن به فروش گیمارش بدهند، هواداران آنها خواهان خریدی واقعاً «خاص» خواهند بود.
این فعال اقتصادی اسکاتلندی، پس از چند جدایی پرسرصدا، این سوال را مطرح کرده که آیا همان سطح از «جاهطلبی» که در سالهای اخیر دیده میشد، همچنان در باشگاه وجود دارد یا خیر.
او در جدیدترین قسمت از پادکست اینساید ترک در فوتبال اینسایدر، بر انتظار خود مبنی بر آرسنالی شدن گیمارش تاکید کرد.
وینِس گفت: «این اتفاق نیوکاسل را در موقعیت پیچیدهای قرار میدهد. حتی اگر آنها دوباره آن پول را به دست آورند، ما قبلاً هم دیدهایم که آنها پول حاصل از فروش (الکساندر) ایزاک را هم در اختیار داشتند.»
«هواداران برای پر کردن جای خالی این سه بازیکن خواستار خریدی کاملاً ویژه خواهند شد، چرا که آنها عملاً سه ستاره اصلی تیم بودند.»
«ما ماههاست که این موضوع را گوشزد میکنیم و میگوییم این یک پنجره حیاتی برای نیوکاسل است؛ حالا این مسئله حتی بااهمیتتر هم شده است چون من انتظار دارم معامله پیوستن او به آرسنال نهایی شود.»
«من برای نیوکاسل دلم میسوزد؛ آنها ترکیب فوقالعادهای ساختند اما حالا دوباره مجبورند بازسازی کنند و البته در بازسازی قبلی خود هم مرتکب اشتباه شدند.»
«این پروژه دیگر آن پروژه جاهطلبانهای نیست که دو یا سه فصل پیش تصور میشد. بنابراین ترغیب بازیکنان باکیفیت برای آمدن به این تیم، کار بسیار سختی برای آنها خواهد بود.»
جزییات پیشنهاد دوم نیوکاسل برای برگوال
میک براون، استعدادیاب سابق تاتنهام، روز جمعه به فوتبال اینسایدر گفت نیوکاسل «اطمینان دارد» که میتواند با «پیشی گرفتن در پیشنهاد مالی» از ناتینگهام فارست، لوکاس برگوال، هافبک اسپرز را به خدمت بگیرد.
این مسئول سابق جذب بازیکن پیشنهاد کرد که کلاغها پس از رد شدن پیشنهاد اولیه ۴۶ میلیون پوندیشان، آمادهاند تا با پیشنهاد دوم خود به میز مذاکره بازگردند.
برگوال در صدر فهرست گزینههای تقویت خط هافبک ادی هاو در تابستان امسال قرار دارد.
نیوکاسل پیش از این تونالی را در این پست از دست داده و با توجه به آینده نامشخص گیمارش، اقدام برای جذب برگوال به اولویت اصلی آنها تبدیل شده است.