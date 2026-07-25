به گزارش ایلنا، این سرمربی انگلیسی پس از دومین دوره موفقیت‌آمیز خود به عنوان مربی موقت و پذیرفتن هدایت تیم به‌جای روبن آموریم که در ژانویه اخراج شده بود، تابستان امسال به عنوان سرمربی دائمی باشگاه منصوب شد.

هافبک سابق شیاطین سرخ فصل گذشته باشگاه سابق خود را برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ به لیگ قهرمانان اروپا رساند، چرا که آن‌ها کار خود را در رتبه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر به پایان رساندند.

اکنون، او به دنبال بالا کشیدن دو پله‌ای تیم و کسب عنوان قهرمانی در لیگ جزیره است و در همین راستا، در اوایل بازار نقل‌وانتقالات با جذب اندری سانتوس از چلسی، یوری تیلمانس از آستون ویلا و کارل دارلو، دروازه‌بان جدید تیم به عنوان بازیکن آزاد، مورد حمایت مدیریت قرار گرفته است.

یونایتد هفته گذشته در اولین بازی تدارکاتی پیش‌فصل خود با نتیجه ۱ بر صفر مقابل رکسهام شکست خورد؛ مسابقه‌ای که در هلسینکی فنلاند برگزار شد و سام اسمیت، محصول سابق آکادمی یونایتد و مهاجم پیشین ردینگ، تنها گل آن را به ثمر رساند.

با این حال، آن‌ها در این مسابقه برابر تیم بی‌کیفیت روزنبرگ بی‌رحمانه و مقتدر ظاهر شدند.

ستاره‌های تیم اصلی یونایتد ۶۰ دقیقه بازی کردند تا آمادگی خود را برای حضور کامل ۹۰ دقیقه‌ای افزایش دهند، اما این بازیکنان جوان حاضر در آزمون بودند که ورزشگاه لرکندال در تروند‌هایم نوروی را به وجد آوردند.

شیا لیسی با گلی زیبا قفل دروازه را باز کرد تا میهمان با پیشتازی راهی رختکن شود و در ادامه، ژوشوا زیرکزی چشم‌نوازترین گل بازی را پس از یک حرکت مارپیچ و سری حرکات نمایشی با ضربه‌ای خونسردانه به ثمر رساند.

جیکوب دیوانی روی ارسال کرنر با ضربه‌ای محکم گل سوم را زد، پیش از آن‌که هاری آماس با نفوذ از تیر دوم گل چهارم را وارد دروازه کند.

ایتان ویلیامز نیز از فاصله نزدیک توپ را به تور چسباند تا پس از یک نیمه اول ناهماهنگ، نمایش به مراتب بهتری را در نیمه دوم تکمیل کرده باشند.

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