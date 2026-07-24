نورافکن: قراردادمان را ۳۰ درصد کم کردیم!
امید نورافکن پس از تساوی بدون گل سپاهان و فولاد گفت که بازیکنان این تیم برای کمک به باشگاه، قراردادهای خود را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دادهاند.
به گزارش ایلنا، دیدار دوستانه سپاهان و فولاد خوزستان عصر امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.
پس از پایان این مسابقه، امید نورافکن در جمع خبرنگاران درباره شرایط سپاهان و برنامههای آمادهسازی این تیم صحبت کرد.
نورافکن در ابتدا درباره این بازی گفت: «بازی دوستانه خیلی خوبی داشتیم. ما تقریباً یک هفته است که در تهران اردو داریم و فردا هم تست ایفمارک میدهیم. آمادگی خوبی داریم و امروز هم بازی خیلی خوبی انجام دادیم. چهار پنج موقعیت گلزنی داشتیم و فکر میکنم میتوانستیم برنده بازی باشیم.»
او در ادامه با اشاره به حضور بازیکنان جوان در این مسابقه گفت: «در دقایق پایانی هم بچههای آکادمی به زمین آمدند. باشگاه برای آکادمی برنامهریزی دارد و امیدوارم بازیکنان خیلی خوبی به فوتبال کشور معرفی شوند.»
هافبک سپاهان درباره بازی در پست دفاع مرکزی نیز توضیح داد: «تقریباً در همه پستها بازی میکنیم. کادر فنی به من اعتماد داشته و در این پست هم کار کردهایم. تلاش ما این است که در هر پستی بهترین عملکرد را داشته باشیم.»
نورافکن سپس به شرایط مالی باشگاه و همکاری بازیکنان اشاره کرد و گفت: «امسال به خاطر اتفاقاتی که افتاد و حملهای که انجام شد، همه ما خواستیم عرقمان را به باشگاه نشان بدهیم. حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد قراردادمان را کم کردیم. این نشان میدهد چقدر این باشگاه را دوست داریم.»
او ادامه داد: «همه بچههایی که امسال در سپاهان هستند قراردادشان را کم کردهاند. امیدوارم آخر فصل بتوانیم قهرمان شویم و نتیجه این همدلی را ببینیم.»
نورافکن در بخش دیگری از صحبتهایش درباره غیبت در جام جهانی و تأثیر آن بر شرایط روحیاش گفت: «بعد از جام جهانی طبیعتاً شرایط سخت بود. وقتی بازیکنی نمیتواند به جام جهانی برود، ممکن است دچار ناراحتی یا کمانگیزگی شود. من سه دوره مقدماتی جام جهانی را بازی کردم اما در جام جهانی حضور نداشتم.این موضوع هنوز هم ذهنم را درگیر میکند و با آن زندگی میکنم. به این زودیها حل نمیشود، اما تلاش میکنم کیفیت خودم را حفظ کنم و با سپاهان به موفقیت برسم. امیدوارم در آینده هم فرصتهای خوبی پیش رویم باشد.»