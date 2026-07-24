واکنش نویدکیا به مذاکره استقلال با حزباوی

به گزارش ایلنا، سپاهان عصر امروز در دیداری تدارکاتی مقابل فولاد به تساوی صفر بر صفر رسید. یکی از نکات این مسابقه، استفاده از امید نورافکن در قلب خط دفاعی بود، آن هم در شرایطی که امین حزباوی بازی نکرد و آرمین سهرابیان نیز به تازگی به جمع طلایی‌پوشان اضافه شده است.

پس از این مسابقه از نویدکیا درباره مذاکرات جدی حزباوی با استقلال و ارتباط احتمالی آن با استفاده از نورافکن در دفاع میانی سؤال شد. سرمربی سپاهان تأکید کرد این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند و تصمیمش درباره حزباوی با توجه به شرایط بدنی این بازیکن گرفته شده است.

نویدکیا گفت: «این مسائل هیچ ارتباطی با هم ندارد. امین حزباوی در یک ماه گذشته همراه تیم امید شش مسابقه انجام داده و ترجیح دادیم به خاطر شرایط جسمانی، کمی به او استراحت بدهیم. هیچ موضوع خاص دیگری وجود نداشت.»

سرمربی سپاهان همچنین درباره وضعیت آرمین سهرابیان توضیح داد: «آرمین تازه به تیم اضافه شده و باید کمی شرایط جسمانی‌اش بهتر شود تا به تدریج بتواند در مسابقات دوستانه شرکت کند.»

صحبت‌های نویدکیا نشان می‌دهد غیبت حزباوی در دیدار تدارکاتی مقابل فولاد تصمیمی فنی و با هدف مدیریت فشار بدنی او بوده است. با این حال سرمربی سپاهان به شکل مستقیم درباره اصل پیشنهاد استقلال یا مذاکرات احتمالی این باشگاه با مدافع جوان طلایی‌پوشان توضیح نداد.

حزباوی یکی از بازیکنان مهم سپاهان در قلب خط دفاعی به شمار می‌رود و با توجه به تغییرات گسترده این تیم در این پست، ادامه حضور او برای نویدکیا اهمیت زیادی دارد. سپاهان در کنار حزباوی، آرمین سهرابیان را هم جذب کرده و انتظار می‌رود با افزایش آمادگی این دو بازیکن، ترکیب اصلی خط دفاعی طلایی‌پوشان در دیدارهای تدارکاتی آینده شکل روشن‌تری پیدا کند.

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