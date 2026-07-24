نویدکیا: بازیکنان در مورد قراردادها معرفت نشان دادند
سرمربی سپاهان میگوید طلایی پوشان با وجود محدودیتها همچنان برای قهرمانی خواهند جنگید.
محرم نویدکیا پس از دیدار دوستانه سپاهان و فولاد خوزستان درباره وضعیت تیمش برای فصل جدید، شرایط اقتصادی باشگاه، نقلوانتقالات و برنامههای فنی صحبت کرد.
نویدکیا در ابتدا با اشاره به شرایط نقلوانتقالاتی سپاهان گفت: «چند بازیکن خارجی را از دست دادیم و چند بازیکن دیگر هم از تیم جدا شدند. واقعیت این است که شرایط باشگاه به شکلی بود که نمیتوانستیم بازیکن خارجی با کیفیتی که انتظار داریم جذب کنیم. به خاطر همین سعی کردیم بیشتر به سمت بازیکنان داخلی برویم تا بتوانیم نسبت به هزینههایی که انجام میدهیم تیم خوبی بسازیم.»
او ادامه داد: «میدانم از لحاظ اقتصادی شرایط ایدهآلی نداریم اما باید از مدیرعامل کارخانه تشکر کنم که در این شرایط سخت باز هم از باشگاه حمایت کرد. تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد شاکله فصل قبل را حفظ کنیم و یکی دو بازیکن دیگر هم به تیم اضافه کنیم. فکر میکنم تیم بدی نیستیم. نمیگویم ایدهآل هستیم اما با این شرایط میتوانیم رقابت کنیم.»
سرمربی سپاهان درباره حضور بازیکنان جوان در تمرینات تیم نیز گفت: «در حال حاضر تعداد زیادی از بازیکنان آکادمی کنار تیم بزرگسالان هستند. ما دوست داریم از ظرفیت آکادمی استفاده کنیم و امیدوارم بازیکنان خوبی به فوتبال ایران معرفی شوند. در بازی دوستانه با فولاد هم در دقایق پایانی به چند بازیکن جوان فرصت بازی دادیم.»
نویدکیا سپس به بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران پرداخت و با انتقاد از روند موجود گفت: «قبل از شروع نقلوانتقالات خیلی صحبت میشد که مدیران باشگاهها قرار است بازار را کنترل کنند اما چیزی که دیدیم این بود که ارقام عجیب و غریبی جابهجا شد. فکر میکنم وقتی مدیران در شرایط حساس قرار میگیرند و میخواهند هوادارانشان را راضی نگه دارند، آن قول و قرارهایی که قبلاً گذاشتهاند را فراموش میکنند.»
او افزود: «البته فوتبال حرفهای است و هر باشگاهی که شرایط اقتصادی بهتری داشته باشد میتواند بازیکنان بهتری جذب کند اما واقعیت این است که خیلی درباره کنترل بازار صحبت شد و در نهایت اتفاق دیگری افتاد.»
سرمربی سپاهان درباره کاهش قرارداد بازیکناش گفت: «من با تکتک بازیکنان صحبت کردم. بالاخره هر کدام از آنها میتوانستند تصمیم دیگری بگیرند اما اغلب بچهها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قراردادهایشان را کم کردند.»
او ادامه داد: «در شرایطی که همه دنبال این هستند یک تومان بیشتر بگیرند، واقعاً بچهها معرفت به خرج دادند. دمشان گرم که کمک کردند تیم حفظ شود و باشگاه آسیب بیشتری نبیند.»
نویدکیا تأکید کرد: «شاید امسال یک سال سخت برای سپاهان باشد اما همه باید کنار هم باشیم؛ از مدیریت و هیئتمدیره گرفته تا بازیکنان و هواداران. اگر این یک سال را کنار هم پشت سر بگذاریم مطمئنم شرایط باشگاه بهتر خواهد شد.»