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برد پرگل منچستریونایتد در بازی دوستانه

برد پرگل منچستریونایتد در بازی دوستانه
کد خبر : 1817956
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منچستریونایتد در دیداری دوستانه ۵-۰ روزنبرگ را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در غیاب بسیاری از ستاره‌های اصلی منچستریونایتد، استعدادهای آکادمی این باشگاه در دیدار دوستانه مقابل روزنبورگ درخشیدند و نقش اصلی را در پیروزی ۵-۰ تیم ایفا کردند.

گل‌های منچستریونایتد را شیا لیسی، یوشوا زیرکزی، جیکوب دیوانی، هری اماس و ایتن ویلیامز به ثمر رساندند. چهار گل از این پنج گل توسط بازیکنان آکادمی زده شد و برای هر چهار نفر، نخستین گل آنها برای تیم بزرگسالان منچستریونایتد در یک مسابقه بود.

مایکل کریک در این مسابقه به دلیل غیبت اکثر بازیکنان حاضر در جام جهانی، فرصت بازی را به چندین بازیکن جوان داد. همچنین جی‌جی گابریل، پدیده ۱۵ ساله آکادمی، پیش از بازی برای گرم کردن به کنار زمین رفت، اما فرصت حضور در مسابقه را پیدا نکرد.

منچستریونایتد هفته آینده در ادامه برنامه‌های پیش‌فصل خود در سوئد به مصاف اتلتیکومادرید خواهد رفت.

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