رونمایی از دومین خرید لیگ برتری مس شهربابک

به گزارش ایلنا، مس شهربابک که خود را برای نخستین فصل حضور در لیگ برتر فوتبال ایران آماده می‌کند، دومین خرید تابستانی خود را نهایی کرد و فریبرز گرامی را به خدمت گرفت.

این مدافع باتجربه با تأیید کادر فنی و نظر قاسم شهبا به جمع نارنجی‌پوشان پیوسته و قرار است در فصل جدید یکی از مهره‌های اصلی خط دفاعی مس شهربابک باشد.

باشگاه مس شهربابک با اعلام رسمی این انتقال تأکید کرد گرامی با تکیه بر تجربه حضور در سطح اول فوتبال ایران، می‌تواند نقش مهمی در نخستین حضور این تیم در رقابت‌های لیگ برتر ایفا کند.

فریبرز گرامی در سال‌های گذشته پیراهن تیم‌های پارس جنوبی جم، نساجی مازندران، ذوب‌آهن اصفهان، هوادار تهران و پیکان را بر تن کرده و یکی از مدافعان باسابقه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

این بازیکن دومین خرید تابستانی مس شهربابک محسوب می‌شود. مدیران این باشگاه ساعاتی پیش نیز از جذب داود نوشی‌صوفیانی، دروازه‌بان سابق تراکتور و ذوب‌آهن، رونمایی کرده بودند تا روند تقویت ترکیب تیم برای فصل جدید با سرعت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/