تبرئه دوباره لاپورتا؛ دادگاه شکایت کلاهبرداری را رد کرد
دادگاه شماره ۲۲ بارسلونا شکایت مطرحشده علیه خوان لاپورتا و سه نفر دیگر با اتهام کلاهبرداری را مردود اعلام کرد و نبود هرگونه مدرک برای اثبات وقوع جرم را دلیل این تصمیم دانست.
به گزارش ایلنا، دادگاه بدوی شماره ۲۲ شهر بارسلونا شکایت ماریا ترسا آلیبائو پاچ علیه خوان لاپورتا، رافائل یوسته، خاویر سالا مارتین و خوان اولیور را که با اتهام کلاهبرداری مطرح شده بود، رد کرد.
در رأی صادرشده از سوی قاضی مارتا بو تأکید شده است که بررسی پرونده هیچ نشانه یا مدرکی دال بر وقوع جرم کلاهبرداری را نشان نمیدهد. همچنین دادگاه اعلام کرده ادعای شاکی درباره وجود سوءنیت و قصد مجرمانه در معاملات مورد بحث نیز به اثبات نرسیده است.
این دومین حکم قضایی است که طی هفتههای اخیر به سود رئیس باشگاه بارسلونا صادر میشود. پیش از این نیز در اوایل ماه ژوئن، دادگاهی در بارسلونا شکایت مشابهی را که از سوی آلبرت راموس، تنیسور سابق اسپانیایی، مطرح شده بود، رد کرده بود.
در آن پرونده، راموس مدعی شده بود خوان اولیور، مدیرعامل پیشین بارسلونا و سهامدار اصلی باشگاه ریوس دپورتیوو، او را در یک پروژه تجاری متضرر کرده است. با این حال، دادگاه پس از بررسی مستندات، ادعای وقوع کلاهبرداری را نپذیرفت و رأی مرجع تحقیق را تأیید کرد.
با صدور این حکم، لاپورتا برای دومین بار در مدت کوتاهی از اتهامات مطرحشده در این پرونده تبرئه شد و روند رسیدگی قضایی به این شکایتها به سود رئیس باشگاه بارسلونا ادامه پیدا کرد.