رسول خطیبی سرمربی فجرسپاسی شد
پس از هفتهها گمانهزنی درباره نیمکت فجرسپاسی، مدیران این باشگاه در نهایت با رسول خطیبی به توافق رسیدند تا این سرمربی هدایت نماینده شیراز را در آستانه آغاز لیگ بیستوششم بر عهده بگیرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فجرسپاسی سرانجام به گمانهزنیهای هفتههای اخیر پایان داد و با معرفی رسمی رسول خطیبی، تکلیف نیمکت این تیم برای فصل جدید را مشخص کرد. مدیران باشگاه پس از مذاکرات با چند گزینه، در نهایت با این سرمربی به توافق رسیدند تا او هدایت زردپوشان شیرازی را بر عهده بگیرد.
فجرسپاسی پس از پایان همکاری با پیروز قربانی در جستوجوی انتخاب سرمربی جدید بود. قربانی در دوران حضور خود موفق شد این تیم را با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول به لیگ برتر برساند و نتایج قابل توجهی از جمله پیروزی برابر تیمهای پرسپولیس و تراکتور را به ثبت برساند.
در جریان انتخاب جانشین قربانی، نام مربیانی مانند مجتبی حسینی، سیروس پورموسوی، سعید دقیقی، مهدی رجبزاده و چند گزینه دیگر مطرح شد، اما در نهایت مذاکرات با رسول خطیبی به نتیجه رسید و این مربی هدایت نماینده شیراز را پذیرفت.
خطیبی که سابقه صعود به لیگ برتر با تیمهای گسترش فولاد، ماشینسازی و آلومینیوم اراک را در کارنامه دارد، فصل گذشته نیز هدایت مس رفسنجان را بر عهده داشت. او همچنین در سالهای اخیر تجربه فعالیت مدیریتی در باشگاههای پیکان، سایپا و مس سونگون را نیز کسب کرده است.
سرمربی جدید فجرسپاسی در شرایطی کار خود را آغاز میکند که این تیم بخشی از برنامههای آمادهسازی پیشفصل را از دست داده و فرصت محدودی تا آغاز رقابتهای لیگ برتر باقی مانده است. به همین دلیل، تعیین اعضای کادر فنی، بررسی فهرست بازیکنان و تقویت ترکیب تیم، نخستین مأموریتهای خطیبی در شروع همکاری با نماینده شیراز خواهد بود.