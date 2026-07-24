رقم پاداش تیمهای جام جهانی اعلام شد
فیفا با پرداخت مجموع ۸۷۱ میلیون دلار به ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، رکورد بیشترین جوایز نقدی تاریخ این رقابتها را ثبت کرد؛ رقمی که سهم هر تیم را بر اساس عملکردش در مسابقات مشخص کرده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ با ثبت رکوردی جدید در بخش جوایز نقدی به پایان رسید. فیفا در این دوره که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک سه کشور برگزار شد، در مجموع ۸۷۱ میلیون دلار میان تیمهای شرکتکننده توزیع کرد و با احتساب کمکهزینههای جانبی، نزدیک به یک میلیارد دلار به فدراسیونهای حاضر در این رقابتها پرداخت.
بیشترین سهم این جوایز به اسپانیا، قهرمان جام جهانی، رسید. فدراسیون فوتبال اسپانیا بابت قهرمانی آتزوریوار خود ۵۱ میلیون دلار دریافت کرد و اعلام شده این مبلغ در بخش توسعه فوتبال پایه و همچنین پرداخت پاداش به اعضای تیم ملی هزینه خواهد شد.
فیفا علاوه بر جوایز عملکرد، برای هر یک از ۴۸ فدراسیون حاضر نیز مبلغ ۲.۵ میلیون دلار بهعنوان کمکهزینه آمادهسازی پیش از مسابقات در نظر گرفت تا بخشی از هزینههای حضور در این تورنمنت پوشش داده شود.
بر اساس ساختار مالی این دوره، تیمهایی که در مرحله گروهی از رقابتها کنار رفتند، هر کدام ۱۰ میلیون دلار جایزه دریافت کردند. حذف در مرحله یکشانزدهم نهایی ۱۲ میلیون دلار، صعود به یکهشتم نهایی ۱۶ میلیون دلار و حضور در مرحله یکچهارم نهایی نیز ۲۰ میلیون دلار برای هر تیم درآمد به همراه داشت.
در میان چهار تیم پایانی، فرانسه با کسب عنوان چهارم ۲۸ میلیون دلار دریافت کرد و انگلیس نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم، ۳۰ میلیون دلار به دست آورد. این موضوع نشان میدهد حتی دیدار ردهبندی نیز از نظر مالی ارزش قابل توجهی برای تیمها داشته است.
آرژانتین نیز با وجود شکست در دیدار پایانی، ۳۴ میلیون دلار جایزه نقدی دریافت کرد؛ مبلغی که میتواند در مسیر توسعه فوتبال این کشور و برنامهریزی برای نسل جدید بازیکنان مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست جوایز نقدی جام جهانی ۲۰۲۶
- اسپانیا (قهرمان): ۵۱ میلیون دلار
- آرژانتین (نایبقهرمان): ۳۴ میلیون دلار
- انگلیس (سوم): ۳۰ میلیون دلار
- فرانسه (چهارم): ۲۸ میلیون دلار
حذف در مرحله یکچهارم نهایی (۲۰ میلیون دلار برای هر تیم):
- مراکش
- بلژیک
- نروژ
- سوئیس
حذف در مرحله یکهشتم نهایی (۱۶ میلیون دلار برای هر تیم):
- پاراگوئه
- کانادا
- پرتغال
- آمریکا
- برزیل
- مکزیک
- مصر
- کلمبیا
حذف در مرحله یکشانزدهم نهایی (۱۲ میلیون دلار برای هر تیم):
- آلمان
- سوئد
- آفریقای جنوبی
- هلند
- کرواسی
- اتریش
- بوسنی و هرزگوین
- سنگال
- ژاپن
- ساحل عاج
- اکوادور
- جمهوری دموکراتیک کنگو
- کیپورد
- استرالیا
- الجزایر
- غنا
حذف در مرحله گروهی (۱۰ میلیون دلار برای هر تیم):
- ایران
- کره جنوبی
- اسکاتلند
- اروگوئه
- جمهوری چک
- قطر
- هائیتی
- ترکیه
- کوراسائو
- تونس
- نیوزیلند
- عربستان سعودی
- عراق
- اردن
- ازبکستان
- پاناما
با افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی و رشد چشمگیر درآمدهای تجاری فیفا، جوایز نقدی این رقابتها نیز به بالاترین سطح تاریخ رسیده و انتظار میرود در دورههای آینده نیز روند افزایشی خود را ادامه دهد.