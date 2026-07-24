اولین شوک به عبدالله ویسی در ذوب آهن

به گزارش ایلنا، ذوب‌آهن اصفهان در حالی برنامه‌های آماده‌سازی خود برای فصل جدید را دنبال می‌کند که خط دروازه این تیم با تغییرات مهمی روبه‌رو شده است. پس از انتقال پارسا جعفری به تراکتور، حالا جدایی داود نوشی‌صوفیانی نیز به صورت رسمی قطعی شده تا سبزپوشان هر دو دروازه‌بان باتجربه خود را از دست بدهند.

نوشی‌صوفیانی فصل گذشته در ۱۱ دیدار از دروازه ذوب‌آهن محافظت کرد و موفق شد در چهار مسابقه برابر مس رفسنجان (رفت و برگشت)، سپاهان و استقلال کلین‌شیت کند و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

پارسا جعفری نیز که طی دو فصل اخیر از ذوب‌آهن به تیم ملی فوتبال ایران راه یافته بود، در لیگ بیست‌وپنجم آمار مشابهی ثبت کرد. او نیز در ۱۱ مسابقه برای ذوب‌آهن به میدان رفت و در دیدارهای برابر ملوان، چادرملو اردکان، تراکتور و شمس‌آذر موفق به ثبت چهار کلین‌شیت شد.

با جدایی این دو دروازه‌بان، اشکان راشدی ۲۰ ساله تنها گلر حاضر در فهرست ذوب‌آهن محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند چالش مهمی برای کادر فنی این تیم در آستانه آغاز فصل جدید باشد.

در چنین شرایطی، عبدالله ویسی که به تازگی هدایت ذوب‌آهن را بر عهده گرفته، در نخستین مأموریت نقل‌وانتقالاتی خود باید برای تقویت خط دروازه تیمش اقدام کند تا سبزپوشان با کمبود در این پست وارد رقابت‌های فصل آینده نشوند.

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