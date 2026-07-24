بازیکن استقلال در آستانه پیوستن به ملوان

به گزارش ایلنا، ضرغام سعداوی، مدافع میانی و هافبک دفاعی جوان استقلال، به دلیل مشمول شدن برای انجام خدمت سربازی، در آستانه ترک موقت این تیم قرار گرفته است. بر اساس پیگیری‌ها، ملوان بندرانزلی اصلی‌ترین گزینه برای ادامه فعالیت این بازیکن در فصل آینده محسوب می‌شود.

سعداوی ۲۰ ساله که فوتبال خود را از آکادمی فولاد خوزستان آغاز کرده، در رده‌های پایه عملکرد قابل توجهی داشت و با حضور مستمر در تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران، توانست خود را به عنوان یکی از استعدادهای آینده‌دار فوتبال کشور معرفی کند. حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و جام جهانی زیر ۱۷ سال نیز از جمله سوابق ملی این بازیکن است.

این مدافع جوان دو فصل قبل با امضای قراردادی چهار ساله به استقلال پیوست و نخستین تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی را در دیدار برابر الهلال عربستان به دست آورد. او همچنین با نمایش‌های قابل قبول در مسابقات جام حذفی، اعتماد کادر فنی استقلال را جلب کرد و فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب آبی‌پوشان به دست آورد.

با نزدیک شدن به زمان اعزام به خدمت، سعداوی ناچار است به طور موقت از استقلال جدا شود. در این میان، ملوان بندرانزلی که طی سال‌های اخیر مقصد بسیاری از بازیکنان مشمول لیگ برتر بوده، جدی‌ترین گزینه برای جذب این بازیکن به شمار می‌رود.

در صورت نهایی شدن مذاکرات، انتقال سعداوی به صورت قرضی در روزهای آینده رسمی خواهد شد. بر این اساس، او فصل جدید لیگ برتر را با پیراهن ملوان آغاز می‌کند و پس از پایان دوران خدمت سربازی، مطابق قرارداد خود به استقلال بازخواهد گشت.

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