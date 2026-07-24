شنانی از نساجی جدا شد (عکس)
حسین شنانی، بهترین پاسور فصل گذشته لیگ دسته اول، با انتشار پیامی از هواداران نساجی خداحافظی کرد و در حالی از این تیم جدا میشود که چند باشگاه لیگ برتری و لیگ یکی خواهان جذب او هستند.
به گزارش ایلنا، حسین شنانی که یکی از مهرههای تأثیرگذار نساجی مازندران در مسیر صعود به لیگ برتر بود، با انتشار پیامی در فضای مجازی به همکاری خود با این باشگاه پایان داد.
این هافبک آبادانی در فصل گذشته نمایش درخشانی در ترکیب نساجی ارائه کرد و با ثبت ۱۲ پاس گل، عنوان بهترین پاسور رقابتهای لیگ دسته اول را از آن خود کرد. او در طول فصل سهم قابل توجهی در گلهای تیم رضا عنایتی داشت و یکی از عوامل اصلی قهرمانی نساجی و بازگشت این تیم به لیگ برتر محسوب میشد.
شنانی در آخرین دیدار فصل برابر آریو اسلامشهر نیز نقش مهمی ایفا کرد و با ارسال پاس گل تک گل نساجی، آمار پاس گلهای خود را به عدد ۱۲ رساند. این بازیکن در همان مسابقه یک بار نیز تیرک دروازه حریف را به لرزه درآورد تا فصل موفق خود را با عملکردی قابل توجه در روز جشن قهرمانی به پایان برساند.
او در پیام خداحافظی خود خطاب به هواداران نساجی نوشت: «بین من و نساجی هیچوقت خداحافظی وجود نداره. تکه بزرگی از قلبم همیشه در وطنی جا میمونه. امیدوارم لایق باشم روزی دوباره ببینمتون، نساجیچیهای بامعرفت.»
در شرایطی که همکاری شنانی با نساجی به پایان رسیده، این بازیکن با پیشنهاد چند باشگاه برای فصل آینده روبهرو شده است. گفته میشود باشگاههای خیبر خرمآباد، مس شهربابک و چند تیم لیگ برتری شرایط جذب بهترین پاسور فصل گذشته لیگ یک را بررسی کردهاند و مذاکرات برای تعیین مقصد بعدی او همچنان ادامه دارد.
شنانی که نقش مهمی در صعود نساجی به لیگ برتر ایفا کرد، اکنون در آستانه انتخاب تیم جدید خود قرار دارد و باید دید فصل آینده فوتبالش را در کدام باشگاه دنبال خواهد کرد.