خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسانی به ایران بازگشت

آسانی به ایران بازگشت
کد خبر : 1817922
لینک کوتاه کپی شد.

با هماهنگی‌های انجام شده، یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی تیم فوتبال استقلال به ایران بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی آبی‌ها، دقایقی پیش با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وارد تهران شد.

بازیکن تاثیرگذار آبی‌پوشان طبق برنامه‌ از فردا در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور خواهد یافت و در اختیار کادرفنی قرار می‌گیرد.

باشگاه استقلال با هدف فراهم کردن بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم در فصل جدید، اقدامات لازم را برای بازگشت آسانی به عمل آورد و این بازیکن از فردا در کنار سایر آبی‌پوشان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل