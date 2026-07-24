آسانی به ایران بازگشت

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی آبی‌ها، دقایقی پیش با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وارد تهران شد.

بازیکن تاثیرگذار آبی‌پوشان طبق برنامه‌ از فردا در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور خواهد یافت و در اختیار کادرفنی قرار می‌گیرد.

باشگاه استقلال با هدف فراهم کردن بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم در فصل جدید، اقدامات لازم را برای بازگشت آسانی به عمل آورد و این بازیکن از فردا در کنار سایر آبی‌پوشان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

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