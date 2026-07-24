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فن بومل سرمربی تیم ملی بلژیک شد

فن بومل سرمربی تیم ملی بلژیک شد
کد خبر : 1817901
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فدراسیون فوتبال بلژیک به صورت رسمی مارک فن بومل را به عنوان سرمربی جدید شیاطین سرخ معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، مارک فن بومل پس از نهایی شدن توافق با مسئولان این فدراسیون، به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور انتخاب شد و از این پس هدایت شیاطین سرخ را بر عهده خواهد داشت.

فن بومل پس از امضای قرارداد خود گفت: «هدایت تیم ملی بلژیک افتخار بزرگی برای من است. از فدراسیون فوتبال بلژیک بابت اعتمادی که به من داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.»

سرمربی جدید بلژیک با اشاره به کیفیت بالای بازیکنان این تیم افزود: «بلژیک از بازیکنانی فوق‌العاده و ظرفیت‌های بسیار بزرگی برخوردار است. هدف ما این است که همراه با اعضای کادر فنی، تیمی منظم، جاه‌طلب و شجاع بسازیم؛ تیمی که بتواند با بهترین تیم‌های جهان رقابت کند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «موفقیت هیچ‌گاه تضمین‌شده نیست، اما تلاش، صداقت و تعهد همیشه در اختیار ماست. تمام توانمان را به کار خواهیم گرفت تا این تیم هر روز پیشرفت کند و باعث افتخار مردم بلژیک شود.»

فن بومل در پایان اظهار داشت: «بی‌صبرانه منتظر دیدار با بازیکنان، اعضای کادر فنی و هواداران هستم تا این فصل جدید را در کنار هم آغاز کنیم.»

سرمربی ۴۹ ساله هلندی که سابقه هدایت تیم‌هایی چون آیندهوون، ولفسبورگ، رویال آنتورپ و آنتورپ بلژیک را در کارنامه دارد، اکنون برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد و مأموریت دارد بلژیک را پس از تغییرات اخیر، به جمع مدعیان فوتبال اروپا و جهان بازگرداند.

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