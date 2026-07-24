به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ به عنوان سرمربی جدید آلمان تایید شده و به عنوان سیزدهمین مردی که هدایت تیم ملی را بر عهده می‌گیرد، جانشین یولیان ناگلزمان شده است. سرمربی سابق لیورپول توسط فدراسیون فوتبال آلمان (DFB) در فرانکفورت معارفه شد و کلوپ اکنون با چالش کمک به قهرمان چهار دوره جهان برای بازگشت به قله فوتبال بین‌المللی روبروست.

ابراز پشیمانی از ماجرای ناگلزمان

یکی از نخستین موضوعاتی که کلوپ به آن پرداخت، رابطه‌اش با ناگلزمان پس از جام جهانی بود؛ او تاکید کرد که از آن زمان هیچ تماسی بین این دو نفر وجود نداشته است. به گزارش اسکای اسپورت، او در نشست خبری گفت: «من از زمان جام جهانی هیچ تماسی نداشته‌ام. برای یولیان ناگلزمان احترام فوق‌العاده‌ای قائل هستم. روزی که آن اظهارنظر مطرح شد، یکی از بدترین روزهای زندگی من بود. ترجیح می‌دادم آن اتفاق نمی‌افتاد، اما حالا رخ داده است. برای یولیان چیزی جز بهترین‌ها آرزو نمی‌کنم.»

برنامه‌ریزی برای زندگی به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان

کلوپ همچنین درباره این موضوع صحبت کرد که انتظار دارد زندگی‌اش در این نقش جدید چگونه تغییر کند، و اعتراف کرد که همچنان در حال کنار آمدن با مسیر پیش رو است. او همچنین اشاره کرد که حفظ رابطه نزدیک با بازیکنانش به اندازه تماشای بازی آن‌ها اهمیت دارد و گفت می‌خواهد در سریع‌ترین زمان ممکن با بازیکنان ارتباط برقرار کند.

کلوپ توضیح داد: «هنوز نمی‌دانم برنامه روزمره‌ام چگونه خواهد بود؛ تقریباً خوشحالم که کار از فردا شروع نمی‌شود. من در ویسبادن زندگی می‌کنم و مطمئناً اغلب در فرانکفورت خواهم بود. بازی‌ها را در هر کشوری که بازیکنانمان حضور دارند تماشا خواهم کرد. فکر می‌کنم داشتن تماس بیشتر با بازیکنان مهم‌تر از صرفاً تماشای بازی آن‌هاست. تلاش خواهم کرد تا به‌سرعت با بازیکنان ارتباط برقرار کنم.»

تمرکز روی بازسازی مانشافت

اولویت فوری کلوپ ایجاد برقراری ارتباط با بازیکنان و شکل دادن به بنیادهای ترکیب آلمان خواهد بود. با آغاز اولین دوره حضور او به عنوان سرمربی تیم ملی، این مربی باتجربه قصد دارد پس از حذف شوکه‌کننده آلمان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، آن‌ها را دوباره به جمع قدرت‌های برتر فوتبال جهان بازگرداند.

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