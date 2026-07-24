رسمی:یورگن کلوپ تا جام جهانی ۲۰۳۰ سرمربی آلمان شد
فدراسیون فوتبال آلمان با امضای قراردادی رسمی، مسئولیت هدایت مانشافت تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ را به یورگن کلوپ سپرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال آلمان امروز جمعه به صورت رسمی از انتصاب یورگن کلوپ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. او جانشین یولیان ناگلزمان میشود که پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کنار رفت.
کلوپ ۵۹ ساله قراردادی تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ امضا کرده و طبق تایید رسمی فدراسیون، وظایف خود را از ۱۵ اوت آغاز خواهد کرد.
تصویب این تصمیم توسط مجمع عمومی فدراسیون، چراغ سبز نهایی را برای هدایت مانشافت به کلوپ داد که آخرین مرحله پیش از اعلام رسمی بود.
کلوپ از زمان جدایی از لیورپول در سال ۲۰۲۴، پیشنهادات مربیگری متعددی را رد کرده بود. او اکنون برای اولین بار در طول دوران حرفهای خود، از طریق فوتبال ملی به نیمکت مربیگری بازمیگردد.
جدایی ناگلزمان پس از آن رخ داد که آلمان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل پاراگوئه در ضربات پنالتی (۵-۴) پس از تساوی در وقتهای قانونی شکست خورد و حذف شد. این خروج زودهنگام بسیار پایینتر از اهدافی بود که فدراسیون پیش از تورنمنت تعیین کرده بود.
ناگلزمان که در سپتامبر ۲۰۲۳ به عنوان جانشین هانسی فلیک سکان هدایت آلمان را بر عهده گرفته بود، با توافقی دوطرفه قراردادش را که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار داشت، فسخ کرد.
مرد محبوب گواردیولا در کادر فنی کلوپ
کادر دستیاران کلوپ شامل پتر سراویتز، پپین لیندرس و اسون بندر خواهد بود.
سراویتز و لیندرس از نزدیکترین دستیاران کلوپ در طول سالیان متمادی محسوب میشوند که در افتخارات متعدد او در لیورپول، به ویژه قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۹ و لیگ برتر در سال ۲۰۲۰ شریک بودهاند.
لیندرس ۴۳ ساله و هلندی، اخیراً به عنوان دستیار پپ گواردیولا در منچسترسیتی فعالیت میکرد. سراویتز ۵۴ ساله نیز از گروه ردبول به فدراسیون فوتبال آلمان میپیوندد، جایی که پیش از این سابقه همکاری با کلوپ در ماینتس و بوروسیا دورتموند را داشته است.
بندر ۳۷ ساله نیز پس از تجربههای مربیگری در بوروسیا دورتموند و اونترهاخینگ به فدراسیون فوتبال آلمان بازمیگردد. او همچنین بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به عنوان دستیار در تیمهای زیر ۱۶ و زیر ۱۷ سال آلمان فعالیت کرده و ۷ بازی ملی نیز در کارنامه دارد.
کلوپ: تیم ملی آلمان بیشتر از هر چیزی ما را متحد میکند
کلوپ پس از امضای قرارداد گفت: «تیم ملی این قدرت را دارد که آلمانیها را متحد کند، و این همان چیزی است که این ماموریت را برای من تا این حد خاص میکند.»
او افزود: «من بابت هر آنچه در طول یک سال و نیم گذشته در ردبول تجربه کردم و آموختم سپاسگزارم و از آنها برای روحیه همکاری که این توافق را ممکن ساخت تشکر میکنم.»
وی ادامه داد: «اکنون منتظر این مسئولیت ویژه در فوتبال آلمان هستم و با تواضع و صبر کار خواهیم کرد تا تیمی بسازیم که برای یکدیگر بجنگد، از فوتبال لذت ببرد و شایسته آن باشد که هواداران آلمانی با باور کامل از آن حمایت کنند.»
فدراسیون فوتبال آلمان: او بدون تردید گزینه اول ما بود
برند نوئندورف، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، تاکید کرد که کلوپ از همان ابتدا گزینه نخست بوده است. او گفت: «یورگن کلوپ تجسم اشتیاق، اعتبار و توانایی الهامبخشی به دیگران است، به همین دلیل او پس از استعفای یولیان ناگلزمان، بدون هیچ تردیدی گزینه اول ما بود.»
او افزود: «من از همه کسانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند تشکر میکنم، در راس آنها الیور مینتزلاف برای مذاکرات سازنده و روحیه همکاریاش، و همچنین آکی واتزکه برای حمایتهای بزرگش.»
هانسی یوآخیم واتزکه، نایب رئیس اول فدراسیون نیز گفت: «از نظر من، یورگن یکی از بهترین مربیان جهان است. او به بازیکنانش پر و بال میدهد و در رهبری افراد و متحد کردن آنها تبحر دارد، و این دقیقاً همان چیزی است که تیم ملی آلمان به آن نیاز دارد.»
رودی فولر، مدیر ورزشی فدراسیون فوتبال آلمان نیز تمجیدهای مشابهی داشت: «یورگن کلوپ طی سالیان طولانی توانایی خود را در پرورش بازیکنان جوان و کسب نتیجه تحت فشار به اثبات رسانده است. او همچنین دارای شخصیت رهبری است که میتواند بازیکنان و هواداران را انگیزه دهد و من برای همکاری با او بسیار هیجانزده هستم.»
یکی از برجستهترین مربیان فوتبال آلمان
کمتر چهرهای در مربیگری مدرن آلمان تا این حد بزرگ و برجسته جلوه میکند. کلوپ موفقیتهای عظیمی با بوروسیا دورتموند ساخت و آنها را به دو عنوان قهرمانی بوندسلیگا در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و همچنین جام حذفی آلمان در سال ۲۰۱۲ رساند.
دوران حضور او در لیورپول نیز به همین اندازه متمایز بود. او باشگاه را در سال ۲۰۱۹ به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و سپس در سال ۲۰۲۰ به صدر جدول لیگ برتر رساند و به حسرت سه دههای آنها پایان داد.
کلوپ اولین اردوی ملی خود را در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر برگزار خواهد کرد؛ جایی که در چهار مسابقه بینالمللی به میدان میرود. این مسیر با تقابل مقابل هلند در آمستردام در ۲۴ سپتامبر آغاز میشود و سپس با بازی مقابل یونان در آوگسبورگ در ۲۷ سپتامبر، صربستان در مونیخ در ۱ اکتبر، و بازی برگشت مقابل یونان در سالونیک در ۴ اکتبر ادامه مییابد.
فدراسیون فوتبال آلمان امیدوار است کلوپ هدایت این بازسازی را بر عهده بگیرد و جایگاه تیم ملی را در عرصه بینالمللی احیا کند، بهطوری که جام جهانی ۲۰۳۰ بزرگترین چالش پیش روی او خواهد بود.