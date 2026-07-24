برونو فرناندز اسطوره منچستریونایتد است؟

به گزارش ایلنا، فرصت‌هایی برای گام برداشتن در این مسیر خاص، پیش از این نیز فراهم شده بود، به طوری که برونو فرناندز در گذشته نه چندان دور فاش کرد که منچستریونایتد با ایده صدور مجوز انتقال او به لیگ حرفه‌ای عربستان موافق بوده است.

علاقه مذکور در نهایت رد شد تا این بازیساز باکلاس بتواند از مرز ۳۰۰ بازی برای شیاطین سرخ عبور کند، اما او در حال حاضر کمتر از ۱۲ ماه از قرارداد پردرآمد خود در تئاتر رویاها فاصله دارد.

گفته می‌شود مذاکرات تمدید قرارداد صورت گرفته است و منچستریونایتد اکنون به طور درک‌پذیری مشتاق حفظ خدمات مردی است که عناوین بهترین بازیکن سال از نگاه اتحادیه نویسندگان فوتبالی (FWA) و بهترین بازیکن فصل لیگ برتر را در فصل ۲۰۲۵-۲۶ درو کرد.

فرناندز فصل گذشته با ثبت ۲۱ پاس گل در رقابت‌های سطح اول فوتبال انگلستان تاریخ‌ساز شد و مجموع گل‌های خود را برای تیمی که او را در ژانویه ۲۰۲۰ از اسپورتینگ لیسبون خدمت گرفت، از مرز ۱۰۰ گل عبور داد.

این بازیکن ملی‌پوش پرتغالی الگوی تداوم و ثبات برای منچستریونایتد بوده، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته و پنج بار به عنوان بهترین بازیکن سال باشگاه انتخاب شده است. او جام حذفی (FA Cup) و جام اتحادیه (Carabao Cup) را فتح کرده و دو بار نیز در فینال لیگ اروپا به میدان رفته است.

آیا فرناندز نیاز به فتح لیگ برتر یا لیگ قهرمانان دارد؟

با این حال، بزرگ‌ترین جام‌ها در داخل و خارج از کشور همچنان از دست او دور مانده‌اند. در پاسخ به این سوال که آیا یکی از این عناوین برای تبدیل شدن شاهزاده فرناندز به پادشاهی در منچستر لازم است یا خیر، میکائیل سیلوستره، مدافع سابق یونایتد می‌گوید: «او یک بازیکن کلیدی است و من خوشحال شدم که تصمیم گرفت به عربستان نرود و در منچستریونایتد بماند و در یک دوران دشوار گذار، پای باشگاه بایستد.»

«او چند سال است که اینجاست، اما با وجود تمام سختی‌ها، عالی کار کرد و بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ بود. بنابراین بسیار مهم است که او بماند و به پیشرفت تیم کمک کند.»

«استیون جرارد یک اسطوره بزرگ در لیورپول است، اما هرگز جام لیگ برتر را به دست نگرفت. البته او قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است. خوب خواهد بود، اما ردپای او در منچستریونایتد همین حالا هم بسیار بزرگ است.»

«من می‌گویم او به یک عنوان قهرمانی نیاز دارد، چه لیگ برتر باشد چه لیگ قهرمانان، تا به چیزی واقعاً خاص برای هواداران و تاریخ باشگاه تبدیل شود. حضور در یک باشگاه در دوران موفقیت‌آمیز یک چیز است، اما شما باید جام‌ها را فتح کنید.»

آیا فرناندز در اولدترافورد به عنوان یکی از بزرگان منچستریونایتد یاد خواهد شد؟

یکی دیگر از ستاره‌های سابق شیاطین سرخ، لی شارپ، پیش از این در پاسخ به این سوال که آیا فرناندز — با توجه به تمام دستاوردهایش — در کنار جاودانه‌های اولدترافورد جای خواهد گرفت یا خیر، به GOAL گفته بود: «فکر می‌کنم او همیشه به عنوان یک بازیکن بزرگ در منچستریونایتد به یاد آورده خواهد شد. بخش کسب جام‌ها همان بخشی است که خالی بوده است.»

«اگر بخواهید ترکیبی از ۱۱ بازیکن برتر تاریخ منچستریونایتد انتخاب کنید، آیا او به دلیل اینکه جام‌های زیادی نبرده وارد آن می‌شود؟ اما گل‌هایی که ساخته، گل‌هایی که به ثمر رسانده و بازی‌هایی که به تنهایی برنده شده غیرقابل محاسبه است. او یک بازیکن باورنکردنی برای باشگاه بوده، اما فقط از نظر تعداد جام کمبود دارد.»

مذاکره منچستریونایتد با کاپیتان برای قرارداد جدید

هنوز زمان برای فرناندز باقی مانده تا جامی را بالای سر ببرد که او را به یک اسطوره تبدیل کند. بسیاری بر این باورند که منچستریونایتد — با خریدهای بیشتری که در پیش است — می‌تواند در فصل ۲۰۲۶-۲۷ به چرخه مدعیان قهرمانی لیگ برتر بازگردد؛ تیمی که از زمان آخرین فصل حضور سر الکس فرگوسن روی نیمکت در سال ۲۰۱۳، سلطه داخلی را تجربه نکرده است.

مایکل کریک، سرمربی تیم نیز بازگشت به رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را رقم زده است، به این معنی که یک ماجراجویی قاره‌ای دیگر در پیش خواهد بود و شیاطین سرخ مشتاق هستند تا با نهایی شدن شروط جدید، کاپیتان الهام‌بخش خود را برای چند سال دیگر متعهد نگه دارند.

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