به گزارش ایلنا، صحبت‌های مدیر برنامه‌های آلساندرو باستونی (۲۷ ساله)، مدافع وسط اینتر میلان که نامش در لیست مدافعان محبوب ژوزه مورینیو قرار دارد، به عنوان یک هشدار تلقی می‌شود. تولیو تینتی، که مدیر برنامه‌های اتلتیکو مادرید نیز هست، در مصاحبه با شبکه ایتالیایی اسکای اسپورت از یک رویکرد دوگانه استفاده کرد. از یک سو، موضعی قاطعانه: «باستونی دو سال دیگر با اینتر قرارداد دارد، او عاشق این رنگ‌هاست و در حال حاضر به امضای قرارداد با باشگاه دیگری فکر نمی‌کند.» اما از سوی دیگر، و مهم‌تر از آن، یک چراغ سبز: «اگر در آینده باشگاهی پیدا شود که رضایت هر دو طرف یعنی اینتر و بازیکن را جلب کند، می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم، اما در حال حاضر هیچ چیز ملموسی که نشان‌دهنده یک مذاکره واقعی باشد وجود ندارد. فکر نمی‌کنم او هرگز به فکر ترک ایتالیا بوده باشد.»

اما واقعیت این است که تولیو تینتی امکان خروج باستونی از اینتر در این تابستان را باز می‌گذارد. اگر پیشنهادی وجود داشته باشد، چه از سوی بازیکن و چه از سوی باشگاه، مذاکراتی صورت خواهد گرفت. رئال مادرید در حال حاضر اقدامی برای این مدافع وسط که در چشم‌انداز مورینیو قرار دارد انجام نداده است. برای انجام هرگونه ورودی جدید در این مقطع، ابتدا باید خروجی وجود داشته باشد. و این امر در مورد دو خرید اضافی که مورینیو هدف قرار داده بود — یک مدافع وسط و یک هافبک — صدق می‌کند که در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده‌اند.

ترافیک در خط دفاعی و شرط خروج بازیکن

سرمربی پرتغالی در حال حاضر پنج بازیکن برای پست دفاع وسط در اختیار دارد: کوناته (۲۷ ساله) که تازه جذب شده، هویزن (۲۱)، رودیگر (۳۳)، آسنسیو (۲۳) و میلیتائو (۲۸). با این حال، تنها چهار نفر در دسترس هستند، چرا که میلیتائو در حال بهبودی از پارگی تاندون همسترینگ چپ خود است که او را تا پنج ماه دیگر، یعنی تا دسامبر، از میدان‌ها دور نگه می‌دارد. برای اینکه رئال مادرید به فکر جذب مدافع وسط دیگری باشد، یک نفر باید جدا شود و با توجه به اینکه رودیگر به‌تازگی قرارداد خود را تمدید کرده، تمام نگاه‌ها به آسنسیو است. اما این محصول آکادمی، مانند کاماوینگا، به باشگاه اعلام کرده که هیچ قصدی برای رفتن ندارد، بلکه می‌خواهد مورینیو را متقاعد کند.

گزینه باستونی تا روز آخر؛ قیمت مشخص شد

اگر ترکیب فعلی تیم تغییر کند، گزینه امضای قرارداد با باستونی تا بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات برای رئال مادرید باز خواهد ماند. مورینیو قدردان قدرت این بازیکن و توانایی او در بازیسازی از عقب، و همچنین تجربه اوست، زیرا او بازیکنی است که کاملاً برای فوتبال سطح اول آماده است و برنده سه عنوان سری آ، سه کوپا ایتالیا و سه سوپرجام ایتالیا شده است. او همچنین در سال ۲۰۲۰ (در واقع ۲۰۲۱ به دلیل کووید-۱۹) با ایتالیا قهرمان جام ملت‌های اروپا شد.

اینتر میلان نیز اشاره می‌کند که با وجود اینکه او بازیکنی بسیار مهم برای کیوو است، در صورت رسیدن یک پیشنهاد خوب، آماده نقد کردن او هستند. وب‌سایت تخصصی ترانسفرمارکت ارزش بازاری ۶۵ میلیون یورویی برای باستونی در نظر گرفته است و این تقریباً همان آستانه‌ای است که ایتالیایی‌ها (۷۰ میلیون یورو) برای مذاکره جهت انتقال این بازیکن تعیین کرده‌اند.

باستونی تا سال ۲۰۲۸ قرارداد دارد و دستمزد سالانه او ۵.۵ میلیون یورو خالص است. در چند ماه اخیر، او درگیر یک حاشیه غیراخلاقی ناشی از اتفاقاتی شده که در سال ۲۰۲۰، زمانی که این بازیکن ۲۱ ساله بود، رخ داده است. این موضوع در حال حاضر تحت بررسی است. بدون شک، اگر این مسئله حل نشود، می‌تواند مانع از علاقه رئال مادرید به او شود. این یک سنگ بزرگ در مسیری است که در غیر این صورت، با توجه به روابط خوب میان رئال مادرید و اینتر میلان پس از انتقال دومفریس (۲۰ میلیون یورو) و بازدید اینتر از برنابئو برای ال‌کلاسیکو، هموار می‌بود.

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