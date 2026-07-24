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پرونده شکایت استراندبرگ علیه استقلال بسته شد

پرونده شکایت استراندبرگ علیه استقلال بسته شد
کد خبر : 1817836
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باشگاه استقلال از مختومه شدن پرونده شکایت سرخیو کارلوس استراندبرگ خبر داد و اعلام کرد این پرونده با پیگیری‌های حقوقی باشگاه به پایان رسیده است.

به گزارش ایلنا،  باشگاه استقلال اعلام کرد پرونده شکایت سرخیو کارلوس استراندبرگ، بازیکن پیشین آبی‌پوشان، پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سوی واحد حقوقی این باشگاه مختومه شده است.

بر اساس اطلاعیه رسمی باشگاه استقلال، روند رسیدگی به این پرونده با اقدامات مستمر و تخصصی واحد حقوقی دنبال شد و در نهایت به بسته شدن این پرونده انجامید.

باشگاه استقلال همچنین تأکید کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و تخصصی خود، رسیدگی به پرونده‌های داخلی و بین‌المللی را با هدف حفظ منافع باشگاه و هواداران ادامه خواهد داد.

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