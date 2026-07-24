جانشین ۱۰۰ میلیونی صلاح در لیورپول

به گزارش ایلنا، آرسنال پس از ناکامی در جذب مورگان راجرز — که با قراردادی به ارزش ۱۱۷ میلیون پوند از استون ویلا به چلسی پیوست — بارکولا را به عنوان هدف جدید خود تعیین کرده است. اما بر اساس گزارش نشریه «سان»، در حال حاضر لیورپول پیشتاز رقابت برای جذب بارکولا است؛ بازیکنی که توجه بایرن مونیخ را نیز به خود جلب کرده است.

جدایی محمد صلاح باعث شده لیورپول به دنبال خریدی سنگین و بزرگ در خط حمله‌ باشد. آن‌ها پیش از این فرصت جذب یان دیومانده را از دست داده بودند؛ بازیکنی که در حال آماده‌سازی برای انتقال از لاپیزیش به پاری‌سن‌ژرمن است.

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ورود دیومانده به پایتخت فرانسه به این معناست که قهرمان اروپا می‌تواند از عهده جدا شدن بارکولا برآید. این بازیکن ۲۳ ساله با نمایش‌های چشمگیر خود در ترکیب تیم ملی فرانسه طی مسیر رسیدن آن‌ها به نیمه‌نهایی جام جهانی، حسابی درخشان ظاهر شد.

با باقی ماندن تنها دو سال از قراردادش با پاری‌سن‌ژرمن، بارکولا آماده پذیرش یک چالش جدید به نظر می‌رسد.

پاری‌سن‌ژرمن همچنین نیاز به تامین بودجه دارد چرا که آن‌ها به دنبال جذب ماگنس آکلیوش، هافبک ۲۴ ساله موناکو هستند که ارزشی حدود ۴۳ میلیون پوند دارد.

لیورپول در بخش‌های دیگر نیز فعال بوده است. آن‌ها پیش از این خرید ویکتور مونیوز، بال اسپانیایی اوساسونا را با مبلغ ۳۴.۵ میلیون پوند نهایی کرده‌اند، در حالی که ژرمی ژاکه نیز پس از توافق ژانویه گذشته برای انتقالش از رن به ارزش ۵۵ میلیون پوند، به این باشگاه خواهد پیوست.

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