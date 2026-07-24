طومار میلیونی برای اخراج ابدی آرژانتین از جام جهانی

به گزارش ایلنا، یک طومار اینترنتی که خواستار محرومیت دائمی تیم ملی آرژانتین از جام جهانی است، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و با جمع‌آوری بیش از ۲۳ میلیون امضا در سراسر جهان، به یکی از پرامضاترین طومارهای تاریخ تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط شبکه‌هایی از جمله RMC و یورو‌اسپورت، این طومار با عنوان «آرژانتین بیرون» منتشر شده و ۲۳,۳۱۶,۱۰۸ امضا از حدود ۱۷۰ کشور جذب کرده است. این رقم بسیار فراتر از هدف اولیه ۵ میلیونی بود که سازمان‌دهندگان آن تعیین کرده بودند.

این طومار که در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ راه‌اندازی شد، فیفا و داوران مسابقات را به جانبداری از آرژانتین و کاپیتان آن‌ها، لیونل مسی، متهم کرد. در متن این طومار آمده است: «چرا بقیه تیم‌ها باید در این تورنمنت بازی کنند وقتی برنده از قبل مشخص شده است؟ آرژانتین را از جام جهانی حذف کنید و به همه یک شانس عادلانه بدهید.»

آرژانتین موفق به کسب عنوان قهرمانی در آخرین دوره جام جهانی نشد و بازی فینال را با نتیجه ۱ بر صفر به اسپانیا واگذار کرد.

مسیر آن‌ها در طول این تورنمنت با حواشی و جنجال‌های داوری همراه بود؛ به‌ویژه تقابل مرحله یک‌هشتم نهایی در برابر مصر که بیشترین حاشیه‌ها را به دنبال داشت.

نزدیک به یک رکورد جهانی

گزارش‌ها نشان می‌دهند تعداد امضا‌کنندگان، این طومار را در آستانه ورود به کتاب رکوردهای جهانی گینس قرار داده است. این کمپین تنها کمتر از یک میلیون امضا تا شکستن رکورد پرامضاترین طومار تاریخ فاصله داشت.

این رکورد همچنان در اختیار کمپین «Jubilee 2000» است که در سال ۱۹۹۷ برای لغو بدهی کشورهای فقیر راه‌اندازی شد. بنا بر اعلام رکوردهای جهانی گینس، آن کمپین در آن زمان بیش از ۲۴ میلیون امضا جمع‌آوری کرده بود.

بدون هیچ تأثیری بر تصمیمات فیفا

با وجود انتشار و بازتاب بسیار گسترده، این طومار هیچ تأثیری بر تصمیمات فیفا نداشت و نهاد اداره‌کننده فوتبال هرگز به مطالبات آن پاسخی نداد.

پس از شکست آرژانتین در فینال مقابل اسپانیا، سازمان‌دهندگان این کمپین پیام خود را با این عبارت به پایان رساندند: «فیفا ما را نادیده گرفت، اما اسپانیا به قول خود عمل کرد... متشکریم اسپانیا».

با تمام جنجال‌هایی که ایجاد شد، این طومار در حد یک اقدام اینترنتی باقی ماند و هیچ‌گونه تبعات حقوقی یا ورزشی برای حضور آرژانتین در تورنمنت‌های بین‌المللی ایجاد نکرد.

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