پشت پرده احساسی فینال بزرگ
هدیه فراموشنشدنی مسی به خانواده سنگربان کیپورد
افشای اقدام غیرمنتظره و دور از چشم دوربینهای لیونل مسی پس از سوت پایان بازی فینال، خانواده دروازهبان تیم ملی کیپورد را غافلگیر کرد.
به گزارش ایلنا، یک خبرنگار آرژانتینی فاش کرده است که لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ دست به یک اقدام بشردوستانه و قابل توجه نسبت به ووژینیا، سنگربان تیم ملی کیپورد و خانوادهاش زده است.
آرژانتین در گام آخر ناکام ماند. آنها پس از طی کردن مسیری ماراتونگونه در مراحل حذفی، یکشنبه گذشته بازی فینال را با نتیجه ۱ بر صفر به اسپانیا واگذار کردند تا دومین ستاره قهرمانی نصیب لاروخا شود.
طبق گفتههای یانینا لاتوره، خبرنگار آرژانتینی، مسی شخصاً ترتیب اهداء بلیتهای رایگان به تعدادی از افرادی که توانایی مالی حضور در بازی فینال را نداشتند داد تا آنها بتوانند این مسابقه بزرگ را از روی سکوهای ورزشگاه تماشا کنند.
چهار تن از اعضای خانواده ووژینیا نیز در میان این افراد بودند. مسی به نمایندگان خود دستور داده بود تا بلیتهای رایگان را برای آنها تهیه کنند تا امکان حضور در ورزشگاه را پیدا کنند.
مسی در مرحله یکشانزدهم نهایی برابر ووژینیا قرار گرفته بود؛ جایی که آرژانتین را به پیروزی ۳ بر ۲ مقابل کیپورد رهنمون ساخت. این دروازهبان باتجربه با یک سلسله مهار و واکنشهای فوقالعاده چشمها را به خود جلب کرد و در آستانه محروم کردن قهرمان جهان از صعود به مرحله بعد قرار گرفته بود.