رونمایی از کیت دوم بارسلونا برای فصل آینده
باشگاه بارسلونا اسپانیا با همکاری نایک و برند کوبیبرایانت، کیت دوم خود برای مسابقات فصل 2027-27 را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، نایک برای دومین فصل متوالی لوگوی Kobe Sheath و نشان باشگاه بارسلونا را کنار هم قرار میدهد؛ پیوندی میان «ذهنیت مامبا»ی اسطوره فقید بسکتبال، کوبی برایانت، و تلاش همیشگی بارسلونا برای رسیدن به برتری، در قالب لباس دوم و مجموعهای پوشاکی برای باشگاهی که بدون هیچ ترسی بازی میکند.
ادغام لوگوی کوبی و نشان بارسا؛ تولد دومین پیراهن مشترک کاتالانها
این همکاری بر پایه نخستین مجموعه مشترک کوبی و بارسلونا شکل گرفته است؛ مجموعهای که برای اولین بار لوگوی کوبی را به فوتبال حرفهای وارد کرد و تعهد مشترک دو طرف برای تغییر دادن بازی و الهامبخشی به نسل بعدی ورزشکاران را توسعه داد.
جزئیات طلایی پیراهن جدید؛ از بافت مامبای سیاه تا پیام ماندگار کوبی
لباس فصل ۲۷–۲۰۲۶ ذهنیت مامبای کوبی را از طریق جزئیاتی که برای دیدن و لمس کردن طراحی شدهاند منعکس میکند و به ورزشکاران اعتمادی متکی بر سند و مدرک میدهد. بافت «مامبای سیاه» به اخلاق کاری و خستگیناپذیر کوبی اشاره دارد، در حالی که رنگ پایه بنفش (Field Purple) یادآور رنگی است که او به یک نماد تبدیل کرد. جزئیات طلاییرنگ ریشه در جستجوی بینهایت برای فتح جامها دارد و نشان براق و هفترنگ باشگاه، یادآور توجه به جزئیاتی است که برای پیروزی در بالاترین سطح مورد نیاز است.
یکی از ماندگارترین پیامهای کوبی در قسمت داخلی یقه حک شده است؛ پیامی شایسته برای ورزشکارانی که ترس را یک گزینه نمیدانند و درک میکنند که افتخار با تلاش به دست میآید: «بازی را بهتر از آنچه تحویل گرفتی، ترک کن.»
علاوه بر این، این لباس با فناوری خنککننده Aero-FIT نایک ساخته شده است که از قابلیت تنفسپذیری سبک استفاده میکند تا به ورزشکاران کمک کند صرفنظر از شرایط، در بالاترین سطح عملکرد خود باشند.
از زمین چمن تا کف خیابان؛ غوغا با کتانیهای اختصاصی دانک و کوبی
مجموعه کامل لباسهای تمرینی و ورزشی، تعهد مشترک این دو پارتنر به برتری را از زمین چمن به خیابان و فراتر از آن میبرد؛ از جمله کاپشنها، تیشرتها، هودی، شلوار جوگر، شورت ورزشی و شلوارهای پاچهگشاد که همگی نشان کوبی و بارسلونا را بر خود دارند.
طرحهای مشابه همچنین پایهگذار استایلهای اختصاصی بارسلونا در دو مدل از کتانیهای کلاسیک نایک، یعنی Dunk Low و Kobe 3 هستند.
با ورود به دومین فصل، این همکاری عشق همیشگی کوبی به فوتبال و تحسین او برای سبک بازی شاداب و فلسفه بارسلونا را جشن میگیرد. در مقابل، بارسا نیز همچنان کوبی را به عنوان یک نیروی پیشران در ورزش جهان میشناسد که با دیسیپلین و اشتیاق برای عظمت — ویژگیهایی که خود باشگاه را تعریف میکنند — زندگی کرد.
کیت جدید کوبی و بارسلونا از ۲۴ ژوئیه به صورت جهانی در سایت nike.com، فروشگاههای رسمی بارسا و فروشگاههای منتخب نایک در دسترس خواهد بود.