تاریخ معارفه زیدان روی نیمکت فرانسه مشخص شد

به گزارش ایلنا، در بیانیه‌ای رسمی که روز پنج‌شنبه (23 جولای، اول مرداد) منتشر شد، فدراسیون فوتبال فرانسه تأیید کرد که کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه آینده برای معرفی رسمی سرمربی جدید خروس‌ها برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام شده، فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، این رویداد را رهبری می‌کند؛ جایی که او به بلاتکلیفی طولانی‌مدت حول محور کادر فنی تیم ملی پایان خواهد داد. مگر در صورت یک تغییر نظر عظیم و بسیار بعید، زیدان همان مردی خواهد بود که به عنوان جانشین دشان به جهان معرفی می‌شود.

فدراسیون جزئیات دقیق این اعلامیه را در وب‌سایت خود تشریح کرد و چنین نوشت: «رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، فیلیپ دیالو، این سه‌شنبه ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح در مقر فدراسیون کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. پس از جلسه فوق‌العاده کمیته اجرایی که آن روز صبح برگزار می‌شود، فیلیپ دیالو سرمربی بعدی تیم ملی فرانسه را به رسانه‌ها معرفی خواهد کرد. این کنفرانس مطبوعاتی به صورت زنده از کانال یوتیوب فدراسیون قابل دنبال کردن خواهد بود.»

پایان انتظار پنج ساله زیدان برای بازگشت به مربیگری

زیدان از زمان دومین جدایی‌اش از رئال مادرید در ژوئن ۲۰۲۱ دور از نیمکت بوده است. با وجود اینکه نام او به باشگاه‌های برجسته اروپایی مانند پاری‌سن‌ژرمن و منچستریونایتد لینک شده بود، برنده جام جهانی ۱۹۹۸ بارها پیشنهادهای پرسود را رد کرد تا آمادگی خود را برای پست تیم ملی حفظ کند. منابع RMC Sport نشان می‌دهند که زیدان پیش از این قرارداد جدید خود را امضا کرده است، اگرچه برخی جزئیات فنی در مورد کادر فنی و دستیاران او هنوز پیش از فیفادی بعدی در حال نهایی شدن است.

نکته حیاتی برای فدراسیون فوتبال فرانسه این است که هرگونه موانع مالی محتمل در مورد دستمزد زیدان برطرف شده است. در حالی که اصلاحات اخیر پارلمان فرانسه تلاش می‌کرد سقف حقوق را برای برخی مشاغل ورزشی اعمال کند، یک معافیت وزارتی برای پست سرمربیگری تیم ملی اعطا شده است. این امر تضمین می‌کند که این مربی اسطوره‌ای مشمول محدودیت‌های قانونی جدید در پرداخت حقوق نخواهد شد.

آغاز سخت در لیگ ملت‌ها در انتظار زیدان

هیچ ماه عسلی برای زیدان وجود نخواهد داشت، چرا که دوران حضور او با یک برنامه فشرده در طول یک پنجره بین‌المللی طولانی‌مدت در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر آغاز می‌شود. فرانسه قرار است با مجموعه‌ای از مسابقات لیگ ملت‌ها روبرو شود که فوراً عیار و توانایی‌های تاکتیکی سرمربی سابق کهکشانی‌ها را به چالش خواهد کشید. نخستین بازی او احتمالاً در ۲۵ سپتامبر برابر ترکیه خواهد بود و تنها سه روز بعد، سفر دشواری برای تقابل با بلژیک در پیش دارد.

فرانسه در ۲ اکتبر میزبان ایتالیا خواهد بود، پیش از آنکه تنها سه روز بعد در ۵ اکتبر بار دیگر به مصاف بلژیک برود. پنجره ماه نوامبر نیز استراحت کمی به همراه دارد؛ چرا که بازی برگشت برابر ایتالیا برای ۱۲ نوامبر و تقابل پایانی مرحله گروهی با ترکیه برای ۱۵ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

پایان عصر دشان

آمدن زیدان به دوران درخشان ۱۴ ساله دشان در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه پایان خواهد داد. دشان در طول دوران مربیگری خود، خروس‌ها را به افتخار قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ رساند، عنوان قهرمانی لیگ ملت‌ها را در فصل ۲۱-۲۰۲۰ به دست آورد و همچنین به فینال یورو ۲۰۱۶ و جام جهانی ۲۰۲۲ رسید. او در نهایت دوران تاریخی خود را با کسب مقام چهارمی در جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رساند.

انتهای پیام/