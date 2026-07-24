به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای از انتخاب عبدالله ویسی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه خبر داد.

بر اساس اعلام باشگاه، این تصمیم پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی و بررسی گزینه‌های مختلف اتخاذ شده و در نهایت مدیران ذوب‌آهن با عبدالله ویسی برای هدایت سبزپوشان در فصل آینده لیگ برتر به توافق نهایی رسیده‌اند.

ویسی در شرایطی هدایت ذوب‌آهن را بر عهده می‌گیرد که پیش از این سید سیروس پورموسوی روی نیمکت این تیم حضور داشت. حالا مدیران باشگاه امیدوارند با حضور این سرمربی باتجربه، ذوب‌آهن فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را با شرایطی متفاوت آغاز کرده و به اهداف فنی خود دست پیدا کند.

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