به گزارش ایلنا، پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ایران وارد حساس‌ترین روزهای خود شده است؛ جایی که برخی باشگاه‌ها با جذب بازیکنان جدید به دنبال تکمیل پازل فصل آینده هستند، برخی دیگر هنوز درگیر انتخاب سرمربی‌اند و تعدادی نیز تلاش می‌کنند ستاره‌های خود را حفظ کنند. مرور آخرین تحولات نشان می‌دهد رقابت تنها بر سر خرید بازیکن نیست، بلکه جنگ اصلی بر سر مدیریت منابع، ثبات فنی و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز تابستانی جریان دارد.

پرسپولیس؛ تارتار به‌دنبال ساختن تیمی منضبط، نه پرستاره

پرسپولیس در تابستان امسال مسیر متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته در پیش گرفته است. برخلاف پنجره‌هایی که سرخ‌پوشان با جذب نام‌های بزرگ خبرساز می‌شدند، این بار مهدی تارتار بیش از هر چیز روی نظم تاکتیکی، انضباط و بازسازی سرمایه‌های موجود تمرکز کرده است.

نماد این سیاست را می‌توان در پرونده اوستون اورونوف دید؛ بازیکنی که طی دو فصل اخیر بیش از آنکه به دلیل کیفیت فنی مورد توجه قرار بگیرد، با مصدومیت‌های متوالی و غیبت‌های طولانی خبرساز بود. کادر فنی جدید معتقد است اگر این وینگر از نظر بدنی به شرایط ایده‌آل برسد، می‌تواند یکی از مهره‌های تعیین‌کننده فصل آینده باشد.

در کنار این موضوع، اضافه شدن پوریا شهرآبادی و محمدمهدی زارع به اردوی ترکیه نشان می‌دهد ترکیب سرخ‌ها به تدریج کامل می‌شود. با این حال، وضعیت مرتضی پورعلی‌گنجی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های داخلی باشگاه است. عدم حضور این مدافع باتجربه در اردوی آماده‌سازی، پیام روشنی از سوی تارتار دارد؛ او جایی در برنامه‌های فنی سرمربی جدید ندارد و احتمال جدایی‌اش بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

از سوی دیگر، محمد عمری نیز فرصت دوباره‌ای برای اثبات توانایی‌هایش پیدا کرده است. بازیکنی که استعدادش هرگز محل تردید نبوده، اما نوسان عملکرد اجازه نداده به مهره‌ای ثابت تبدیل شود. تارتار امیدوار است این فصل، بهترین نسخه از عمری را در اختیار داشته باشد.

استقلال؛ آرامش ظاهری، اما پرونده‌های باز همچنان پابرجاست

برخلاف هیاهوی همیشگی نقل‌وانتقالات استقلال، تابستان امسال آبی‌ها با احتیاط بیشتری پیش می‌روند. مهم‌ترین پرونده باشگاه همچنان مربوط به یاسر آسانی است؛ بازیکنی که برخلاف برخی شایعات، نه اختلاف مالی با باشگاه دارد و نه مذاکرات به بن‌بست رسیده است.

بر اساس روند مذاکرات، دغدغه اصلی این وینگر مقدونیه‌ای، شرایط امنیتی منطقه و فضای پیرامونی فوتبال ایران است. اگر این نگرانی برطرف شود، احتمال ادامه همکاری او با استقلال بسیار بالا خواهد بود.

در سوی دیگر، عارف آقاسی نیز وارد یکی از حساس‌ترین فصل‌های دوران حرفه‌ای خود شده است. مدافعی که تابستان گذشته با انتظارات فراوان راهی استقلال شد، اما نتوانست رضایت هواداران و کادر فنی را جلب کند. باشگاه با درخواست جدایی او موافقت نکرده و حالا آقاسی باید با عملکردش پاسخ منتقدان را بدهد. استقلال امیدوار است این بازیکن بدون هزینه‌ای جدید، به یکی از مهره‌های کلیدی فصل آینده تبدیل شود.

البته جدایی آرمین سهرابیان از جمع آبی‌ها، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این تیم محسوب می‌شود و کادر فنی باید برای پر کردن جای خالی او برنامه مشخصی داشته باشد.

سپاهان؛ حفظ ستون‌های اصلی، اولویت نخست نویدکیا

سپاهان برخلاف برخی رقبا، تمرکز خود را بیش از خریدهای پرشمار روی حفظ بازیکنان تأثیرگذار گذاشته است. مهم‌ترین خبر این روزهای طلایی‌پوشان، پایان یافتن شایعات مربوط به محمدامین حزباوی بود.

در هفته‌های اخیر اخباری درباره احتمال فروش این مدافع جوان به دلیل مسائل مالی منتشر شده بود، اما حضور او در تمرینات سپاهان عملاً به این گمانه‌زنی‌ها پایان داد. با توجه به جدایی چند مدافع از این تیم، محرم نویدکیا نمی‌تواند به راحتی از یکی از مهم‌ترین مهره‌های خط دفاعی خود چشم‌پوشی کند.

در کنار حفظ حزباوی، جذب آرمین سهرابیان نیز نشان می‌دهد سپاهان برای تقویت ساختار دفاعی خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته و قصد ندارد در این بخش با کمبود مهره مواجه شود.

آلومینیوم اراک؛ آغاز پروژه‌ای تازه پس از پایان دوران مجتبی حسینی

جدایی مجتبی حسینی، مدیران آلومینیوم را وارد یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سال‌های اخیر کرده است. آنها مذاکرات گسترده‌ای با چند گزینه مطرح انجام داده‌اند، اما در شرایط فعلی پیروز قربانی بیشترین شانس را برای هدایت نماینده اراک دارد.

قربانی پس از عملکرد موفق با فجر سپاسی و نقش مهمی که در صعود این تیم به لیگ برتر ایفا کرد، حالا در آستانه بازگشت به سطح اول فوتبال ایران قرار گرفته است. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، او به‌زودی هدایت آلومینیوم را بر عهده خواهد گرفت.

در کنار انتخاب سرمربی، این باشگاه فعالیت خود را در بازار بازیکنان نیز آغاز کرده و مهرشاد اسدی به عنوان گزینه جانشینی خلیفه مطرح شده است؛ انتقالی که می‌تواند یکی از خریدهای مهم این تیم در تابستان باشد.

صنعت نفت آبادان؛ برنامه‌ریزی برای لیگ برتر پیش از اعلام رأی نهایی

رفتار مدیران صنعت نفت نشان می‌دهد آنها حضور خود در لیگ برتر را تقریباً قطعی می‌دانند. آبادانی‌ها با وجود اینکه هنوز وضعیت نهایی پلی‌آف مشخص نشده، مذاکرات خود را با گزینه‌های نقل‌وانتقالاتی آغاز کرده‌اند.

در بخش فنی نیز ساکت الهامی به اصلی‌ترین گزینه هدایت این تیم تبدیل شده است. مذاکرات میان دو طرف مثبت ارزیابی می‌شود و اگر مانع تازه‌ای ایجاد نشود، این سرمربی باتجربه روی نیمکت صنعت نفت خواهد نشست.

همزمان، سیاست باشگاه بر حفظ ستون اصلی تیم و ایجاد چند تغییر هدفمند در ترکیب است؛ رویکردی که نشان می‌دهد آبادانی‌ها قصد ندارند ساختار موفق فصل گذشته را به طور کامل دگرگون کنند.

ذوب‌آهن؛ تغییری غیرمنتظره روی نیمکت

یکی از غافلگیرکننده‌ترین اتفاقات تابستان، بازگشت عبدالله ویسی به ذوب‌آهن بود. سرمربی قهرمان لیگ پانزدهم با استقلال خوزستان، جانشین سیروس پورموسوی شد؛ مربی‌ای که سال‌ها در کنار خودش فعالیت کرده بود.

این تغییر در شرایطی رخ داد که هنوز مسابقات آغاز نشده و ذوب‌آهن نخستین باشگاهی است که پیش از شروع فصل دست به تغییر روی نیمکت زده است. مدیران باشگاه امیدوارند تجربه ویسی بتواند ثبات را به تیم بازگرداند.

نساجی مازندران؛ یکی از فعال‌ترین تیم‌های بازار

اگر قرار باشد عنوان فعال‌ترین تیم شهرستانی بازار نقل‌وانتقالات به باشگاهی تعلق بگیرد، بدون تردید نساجی یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها خواهد بود.

قائمشهری‌ها با جذب ابوالفضل کوهی روند خریدهای خود را ادامه دادند و پیش از او نیز بازیکنانی مانند کسری طاهری، دانیال ایری، علیرضا جعفرپور، امیرمسعود سرآبادانی، بهروز نوروزی‌فرد، جواد آقایی‌پور و افشین صادقی را به خدمت گرفته بودند.

حجم بالای خریدها نشان می‌دهد نساجی قصد دارد با چهره‌ای کاملاً متفاوت وارد فصل جدید شود و یکی از پروژه‌های بازسازی گسترده لیگ برتر را اجرا کند.

گل‌گهر؛ تقویت بی‌سروصدا با نگاه به نیازهای فنی

گل‌گهر شاید مانند برخی مدعیان تیترهای بزرگ نقل‌وانتقالاتی نداشته باشد، اما فعالیت این باشگاه کاملاً هدفمند دنبال می‌شود.

حضور سهیل صحرایی در تمرینات این تیم و همچنین اعتماد مهدی رحمتی به مجید علیاری، نشان می‌دهد سرمربی گل‌گهر بیشتر به دنبال جذب بازیکنانی است که با سیستم تاکتیکی او هماهنگ باشند، نه صرفاً نام‌های پرزرق‌وبرق.

بازار در آستانه ورود به مرحله سرنوشت‌ساز

بازار نقل‌وانتقالات فوتبال ایران اکنون از مرحله شایعات عبور کرده و به نقطه‌ای رسیده که تصمیم‌های نهایی یکی پس از دیگری در حال اتخاذ شدن است. پرسپولیس به دنبال ساختن تیمی منظم و کم‌هزینه است، استقلال هنوز چند پرونده مهم را نبسته، سپاهان روی حفظ مهره‌های کلیدی تمرکز دارد، آلومینیوم و صنعت نفت درگیر انتخاب سرمربی هستند و نساجی نیز با سرعتی بالا مشغول بازسازی کامل ترکیب خود است.

با توجه به روند فعلی، انتظار می‌رود طی روزهای آینده بخش زیادی از پرونده‌های باز این پنجره بسته شود؛ پرونده‌هایی که می‌توانند معادلات قدرت در لیگ برتر بیست‌وششم را پیش از آغاز فصل دستخوش تغییر کنند.

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