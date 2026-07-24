پیروز قربانی گزینه اول هدایت آلومینیوم اراک

به گزارش ایلنا، پس از پایان همکاری مجتبی حسینی با آلومینیوم اراک و انتقال او به نساجی مازندران، مدیران این باشگاه روند انتخاب سرمربی جدید را در دستور کار قرار داده‌اند و مذاکرات با چند گزینه را آغاز کرده‌اند.

بر اساس پیگیری‌ها، مسئولان آلومینیوم طی روزهای گذشته با پیروز قربانی، ساکت الهامی و رضا عنایتی وارد مذاکره شده‌اند، اما در شرایط فعلی پیروز قربانی گزینه نخست باشگاه محسوب می‌شود و گفت‌وگوها با این مربی روند مثبتی داشته است.

در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، قربانی به‌زودی هدایت آلومینیوم را بر عهده خواهد گرفت و جانشین مجتبی حسینی روی نیمکت این تیم خواهد شد.

پیروز قربانی از تیرماه دو سال قبل هدایت فجرسپاسی شیراز را بر عهده گرفت و در نخستین فصل حضورش، این تیم را با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول به لیگ برتر رساند. فجرسپاسی نیز در فصل گذشته لیگ برتر با هدایت او عملکرد قابل قبولی داشت و با کسب ۳۰ امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستاد؛ تیمی که برابر چند مدعی لیگ نیز نتایج قابل توجهی کسب کرد.

با وجود این عملکرد، همکاری قربانی و فجرسپاسی هفته گذشته به پایان رسید و باشگاه شیرازی به‌صورت رسمی جدایی این سرمربی را اعلام کرد.

پس از این اتفاق، نام پیروز قربانی در میان گزینه‌های هدایت پیکان نیز مطرح شد و مذاکراتی میان دو طرف انجام گرفت، اما این مذاکرات به توافق نهایی نرسید. حالا آلومینیوم اراک جدی‌ترین مقصد این مربی به شمار می‌رود و مدیران باشگاه او را بالاتر از سایر گزینه‌ها در فهرست خود قرار داده‌اند.

مجتبی حسینی نیز پس از سه فصل حضور روی نیمکت آلومینیوم، با وجود داشتن یک سال دیگر از قراردادش، با توافق مدیران باشگاه از این تیم جدا شد و هدایت نساجی مازندران را پذیرفت.

اکنون مدیران آلومینیوم در تلاش هستند هرچه سریع‌تر وضعیت نیمکت تیم را مشخص کنند تا برنامه‌های آماده‌سازی و نقل‌وانتقالاتی پیش از آغاز فصل جدید بدون وقفه ادامه پیدا کند؛ شرایطی که پیروز قربانی را به اصلی‌ترین گزینه هدایت نماینده اراک تبدیل کرده است.

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