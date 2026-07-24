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طلایی‌پوشان راهی ترکیه می‌شوند

طلایی‌پوشان راهی ترکیه می‌شوند
کد خبر : 1817723
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سپاهان پس از دریافت مجوز شورای برون‌مرزی، در آستانه برگزاری اردوی تدارکاتی خارج از کشور قرار گرفت و به احتمال فراوان طی روزهای آینده برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی راهی ترکیه خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه سپاهان پس از رفع موانع اداری، مجوز برگزاری اردوی برون‌مرزی خود را دریافت کرد تا شاگردان محرم نویدکیا بتوانند مرحله جدید آماده‌سازی پیش‌فصل را خارج از ایران دنبال کنند.

طلایی‌پوشان پیش از این قصد داشتند یک اردوی ۱۰ روزه در ترکیه برگزار کنند، اما به دلیل صادر نشدن مجوز شورای برون‌مرزی، این برنامه به تعویق افتاد و تمرینات تیم در تهران ادامه پیدا کرد.

اکنون با صدور مجوز لازم، مدیران باشگاه در حال انجام هماهنگی‌های نهایی برای سفر هستند و ترکیه همچنان محتمل‌ترین مقصد سپاهان برای برگزاری اردوی پیش‌فصل به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه کادر فنی، سپاهان در این اردو علاوه بر پیگیری تمرینات بدنی و تاکتیکی، چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار خواهد کرد تا بازیکنان با آمادگی بیشتری وارد رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر شوند.

در همین راستا، پرسپولیس نیز پس از دریافت مجوز شورای برون‌مرزی، امروز تهران را به مقصد ارزروم ترکیه ترک کرد تا اردوی ۱۲ روزه پیش‌فصل خود را در این کشور برگزار کند.

با صدور مجوز سفر سپاهان، انتظار می‌رود زمان دقیق اعزام و محل نهایی برگزاری اردوی خارجی این تیم به‌زودی از سوی باشگاه اعلام شود و طلایی‌پوشان ادامه روند آماده‌سازی خود را در خارج از کشور دنبال کنند.

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