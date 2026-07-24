به گزارش ایلنا، در پی حذف فرانسه، دشان در ارزیابی خود از داوری محدودیت‌ها را کنار گذاشت و به‌طور مشخص بارتون، داور وسط را هدف قرار داد. او این موضوع را زیر سوال برد که آیا این داور السالوادوری اعتبار و سابقه لازم برای مدیریت مسابقه‌ای با چنین عظمت و اهمیتی را دارد یا خیر. بارتون در گفتگوی اختصاصی با خورخه راموس از طریق رسانه دیاریو آس، به صراحت اعلام کرد که سخنان مرد فرانسوی اعتمادبه‌نفس یا جایگاه حرفه‌ای او را در فوتبال متزلزل نکرده است.

وقتی از بارتون درباره احساسش در مورد اظهارات دشان سوال شد، او در پاسخ خود قاطع بود و گفت: «هر کسی این حق را دارد که در مورد هر موضوعی نظر خودش را داشته باشد، اما نه، مطلقاً. حقیقت این است که ما می‌دانیم چه چیزهایی را پشت سر گذاشته‌ایم، برای چه چیزی جنگیده‌ایم، چگونه آن را به دست آورده‌ایم و می‌دانیم چرا آنجا هستیم. بنابراین هیچ نظری قرار نیست بیاید و باعث شود ما درباره علت حضورمان در آنجا تردید کنیم.»

حمایت از سوی نخبگان داوری

در حالی که دشان نارضایتی خود را علناً ابراز می‌کرد، بارتون حمایت قابل توجهی از بالاترین سطح سلسله‌مراتب فوتبال دریافت کرد. او فاش کرد که از سوی پی‌یرلوئیجی کولینا، رئیس اسطوره ای کمیته داوران فیفا، مورد حمایت و قدردانی قرار گرفته است.

بارتون با بازخوانی بازخوردهای داخلی که پس از نبرد نیمه‌نهایی بین اسپانیا و فرانسه دریافت کرده بود، تأیید کرد که این اتفاق یکی از برجسته‌ترین نقاط عطف دوران حرفه‌ای او بوده است. او اعتراف کرد: «بله، بدون شک. در نهایت، قدردانی افرادی که مسئولیت دارند، کسانی که مسیر ما را می‌شناسند، می‌دانند از کجا آمده‌ایم، چه سختی‌هایی را متحمل شده‌ایم و چه حجم عظیمی از اشتیاق را به کار بسته‌ایم، و حتی قدردانی همکاران خودمان، فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین رضایت‌هایی است که پس از این جام جهانی با خود به همراه می‌برم.»

پاسخ کولینا به انتقاد دشان از داور

ریشه خشم دشان نسبت به داور، به قضاوت بارتون در جریان شکست ۲ بر صفر فرانسه مربوط می‌شد؛ مسابقه‌ای که امیدهای آن‌ها را برای کسب سومین عنوان قهرمانی جهان برباد داد. نقطه عطف بازی در دقیقه ۲۲ رخ داد، جایی که خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال به درستی تشخیص داده شد و به میکل اویارزابال این فرصت را داد تا پشت توپ بایستد و پنالتی را گل کند تا روند بازی به سود اسپانیا تغییر کند.

پاسخ کولینا در پی انتقادهای مطرح‌شده علیه تیم داوری، صریح و مستقیم بود. کولینا اعلام کرد: «در پاسخ به اظهارات دیدیه دشان که با شک و تردید پرسیده بود آیا داور سطح لازم برای قضاوت یک نیمه‌نهایی را دارد یا خیر، فیفا روشن و قاطع است: "بله، قطعا".» این مرد ایتالیایی تأکید کرد که فرآیند انتخاب برای این مسابقات بسیار سخت‌گیرانه است و با دفاع از کادر داوری افزود: «داوران ما در سطح جهانی هستند.»

شکستن مرزها برای داوری آمریکای مرکزی

فراتر از اصطکاک شخصی با کادر فنی فرانسه، بارتون از این موقعیت استفاده کرد تا اهمیت حضور خود در عرصه جهانی را برای کشورهایی که از نظر فوتبالی کوچک‌تر هستند، برجسته کند. او معتقد است انتصابش برای چنین مسابقه معتبری به عنوان امیدبخشی برای داوران در سراسر منطقه کونکاکاف عمل می‌کند.

بارتون با ابراز غرور عمیق از مسیر طی‌شده خود گفت: «شخصاً احساس خوشحالی و غرور می‌کنم، اما در عین حال می‌دانم که به دستاورد بسیار مهمی رسیده‌ام: نشان دادن اینکه فوتبال و اشتیاق به آن در هر گوشه‌ای از جهان، بدون توجه به پرچم، وجود دارد. توانایی‌ها، چه در میان بازیکنان و چه داوران، مربیان یا هر کس دیگری، لزوماً به کشوری که فرد از آن می‌آید یا کوچک بودن آن کشور وابسته نیست. من فکر می‌کنم دری برای منطقه ما که فدراسیون‌های عضو زیادی دارد در حال باز شدن است. ناگهان داوران می‌توانند بگویند: "نه، اینطور نیست که نتوانم به آن برسم چون از کشوری می‌آیم که از نظر فوتبالی خیلی بزرگ نیست." فکر می‌کنم نشان داده شد که این مانعی است که می‌توان آن را شکست. این یکی از چیزهایی است که مرا غرق در رضایت می‌کند.»

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