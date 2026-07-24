پاسخ محکم نیمار به منتقدان
پاسخ ستاره برزیلی به حواشی پوکر با درخشش در تورنمنت
ستاره برزیلی سانتوس، پس از غیبت جنجالی در آخرین بازی تیمش به دلیل حضور در یک تورنمنت دو روزه پوکر در سائوپائولو و موج شدید انتقادات، با پاسخی صریح و درخشش دوباره جواب حاشیهسازان را داد.
به گزارش ایلنا، حذف برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نروژ، چند روز استراحت را نصیب نیمار کرد. در حالی که بسیاری انتظار داشتند او برای مراحل تعیینکننده فصل (از جمله شرکت در تورنومنت سودآمریکانا) به ترکیب بازگردد، غیبت او در آخرین مسابقه موج گستردهای از انتقادات را برانگیخت.
به گزارش روزنامه «آس»، نیمار به دلیل سطح عملکردش در جام جهانی زیر نظر کارلو آنچلوتی با انتقادهای تندی مواجه شد. بسیاری بر این باور بودند که او انتظارات را برآورده نکرده و اشتیاقی هم برای بازگشت به میدان رقابت نشان نداده است.
نیمار با انتشار ویدئویی در صفحات رسمی خود از کمپ تمرینی سانتوس پاسخ این حواشی را داد و گفت: «من اینجا بودم و خودم را برای دومین جلسه تمرینی آماده میکردم که یادم آمد خیلیها درباره پوکر بازی کردن من در روز تعطیلم صحبت کردهاند.»
او در ادامه گفت: «من صبح تمرین کردم، در مسابقه شرکت نداشتم و سپس دوباره به تمرینات بازگشتم. آن روز، روز مرخصی من بود اما با این حال باز هم حرف میزنند. من دارم خودم را برای تمرین آماده میکنم. آیا میتوانم تمرین کنم یا قرار است باز هم به انتقادهایتان ادامه دهید؟ سرتان به کار خودتان باشد.»
غیبت او البته تاوانی برای سانتوس نداشت و این تیم با پیروزی پرگل ۴ بر ۱ برابر یونیورسیداد سنترال ونزوئلا، یک گام دیگر به صعود به دور بعدی کوپا سودامریکانا نزدیکتر شد.
نیمار میتواند شنبه آینده، زمانی که سانتوس در رقابتهای لیگ برتر برزیل به مصاف چاپهکوئنس میرود، به ترکیب تیمش بازگردد.