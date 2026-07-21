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خطاب به کوکوریا؛ قهرمان دنیا، در بهترین باشگاه جهان منتظرتیم

خطاب به کوکوریا؛ قهرمان دنیا، در بهترین باشگاه جهان منتظرتیم
کد خبر : 1816733
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رودریگو با انتشار پیامی زیر پست مارک کوکوریا، به مدافع جدید رئال مادرید بابت قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان خبر شماره یک فوتبال است. ثانیه‌ای نیست که علاوه بر هواداران و فوتبالی‌ها ستاره‌های فوتبال واکنشی به قهرمانی اسپانیا و آنچه در این جام گذشت نداشته باشند.

ساعتی پیش رودریگو، وینگر برزیلی رئال مادرید، با انتشار یک پیام مورد توجه قرار گرفت. رودریگو با انتشار پیامی خطاب به مارک کوکوریا، خرید جدید رئال، به او بابت این موفقیت تبریک گفت. قهرمان جهان شدن کم افتخاری نیست و رودریگو از همین حالا نشان داد که قرار است از رفقای مارک کوکوریا در رختکن رئال باشد.

کوکوریا پس از قهرمانی اسپانیا با انتشار تصاویری از جشن قهرمانی در شبکه‌های اجتماعی، این موفقیت را با هوادارانش به اشتراک گذاشت. واکنش رودریگو نشان داد که او قرار است در آینده از رفقای خاص کوکوریا در رختکن رئال باشد.

ستاره برزیلی رئال مادرید زیر این پست نوشت: «قهرمانی را تبریک می‌گویم! منتظرت در بهترین باشگاه دنیا هستیم.»

خطاب به کوکوریا؛ قهرمان دنیا، در بهترین باشگاه جهان منتظرتیم

رئال مادرید روز ۱۵ ژوئن به صورت رسمی از جذب کوکوریا از چلسی خبر داد. دو باشگاه بر سر قراردادی شش‌ساله تا تابستان ۲۰۳۲ به توافق رسیدند و رسانه‌ها ارزش این انتقال را ۵۵ میلیون یورو اعلام کردند. همچنین چلسی می‌تواند با تحقق بندهای پاداش، ۵ میلیون یوروی دیگر هم از این انتقال دریافت کند.

کوکوریا یکی از مهره‌های کلیدی اسپانیا در مسیر قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ بود و نمایش‌های درخشانش در سمت چپ خط دفاعی، نقش مهمی در موفقیت لاروخا داشت.

 

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