خلیفه با لکسوس در باشگاه استقلال

محمد خلیفه که همراه با تیم امید ایران در اردوی کشور ترکیه حضور داشت، به محض بازگشت به تهران به سمت ساختمان باشگاه استقلال رفت تا آخرین قدم برای پیوستن به این تیم را هم بردارد.

این دروازه‌بان ملی پوش 21 ساله بعد از حضور در جام جهانی 2026 و شرکت در اردوی تیم امید، با بازگشت به تهران، با خودروی گران قیمت خود مسیر رسیدن به باشگاه استقلال را طی کرد و همین موضوع نیز مورد توجه خبرنگاران و هوادارنی که در محل حضور داشتند نیز قرار گرفت.

نکته مهم در این انتقال، سرعت عمل باشگاه استقلال در نهایی کردن توافقات با باشگاه آلومینیوم اراک بود. خلیفه که در دو سال گذشته با درخشش در پیراهن ایرالکو توانست راه خود را به لیست تیم ملی بزرگسالان هموار کند، حالا به عنوان یکی از سهمیه‌های زیر 23 سال، چالش جدیدی را در فضای متفاوت استقلال تجربه خواهد کرد.

با ورود خلیفه به ساختمان باشگاه، انتظار می‌رود هرچه سریعتر تصویر او با پیراهن استقلال در رسانه‌های رسمی این باشگاه منتشر شود. با این انتقال، حالا حبیب فرعباسی و آریا حسینی دیگر گلرهای آبی‌ها رقیب جدی خود در فصل جدید را شناختند.

محمد خلیفه در شرایطی به استقلال اضافه می‌شود که هنوز پنجره نقل و انتقالاتی این تیم بسته است و مشخص نیست او بتواند از ابتدای فصل برای این تیم به میدان برود. در هر حال، او جانشین آنتونیو آدان شده و باید دید مهمترین چالش دوران حرفه‌ای‌اش با چه اتفاقاتی همراه خواهد شد.

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