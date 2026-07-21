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احتمال خداحافظی مارتینز پس از شکست در فینال جام جهانی

احتمال خداحافظی مارتینز پس از شکست در فینال جام جهانی
کد خبر : 1816667
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امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان افسانه‌ای تیم ملی آرژانتین، با ابراز ناامیدی از شکست در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اسپانیا، احتمال کناره‌گیری را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، دنیای فوتبال پس از پایان دراماتیک فینال جام جهانی ۲۰۲۶، با یک موج از بلاتکلیفی روبرو شده است. امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان ۳۳ ساله آرژانتین، پس از شکست دردناک تیم ملی کشورش مقابل اسپانیا، در اظهاراتی تامل‌برانگیز، احتمال پایان دوران حضور خود در تیم ملی را مطرح کرد.

مارتینز که همواره نماد استقامت و موفقیت‌های آرژانتین بوده، با ابراز ناامیدی از نرسیدن به جام قهرمانی، گفت: «من مدام خواب می‌دیدم که دوباره قهرمان می‌شویم؛ خواب می‌دیدم که جام را به آرژانتین بازمی‌گردانیم و بار دیگر تاریخ‌سازی می‌کنیم.»

این دروازه‌بان باتجربه که ضربه روحی ناشی از این شکست را پنهان نکرد، افزود که روزهای آینده برای او دوران تفکر و بازنگری در مسیر حرفه‌ای‌اش خواهد بود. وی در ادامه با باز گذاشتن احتمال جدایی از تیم ملی گفت: «توضیح این درد بسیار دشوار است. تنها کاری که از دست من برمی‌آید، فکر کردن به مسیر پیش‌رو است تا ببینیم آیا زمان کناره‌گیری فرا رسیده است یا خیر.»

دیبو مارتینز در پایان سخنان خود، ضمن عذرخواهی از هواداران آرژانتین، بر تلاش بی‌وقفه‌اش در طول این تورنمنت تأکید کرد و گفت: «واقعاً متأسفم؛ من تمام توان خود را به کار گرفتم تا به کشورم و هم‌تیمی‌هایم کمک کنم.»

اظهارات این دروازه‌بان ستاره، اکنون موجی از نگرانی و بحث را در میان کارشناسان و هواداران فوتبال جهان برانگیخته است؛ چرا که جایگزینی برای او در دوران حساس پس از جام جهانی، چالشی بزرگ برای کادر فنی آرژانتین محسوب می‌شود.

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