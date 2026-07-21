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دردسر بزرگ استون ویلا با مصدومیت آمادو اونانا

دردسر بزرگ استون ویلا با مصدومیت آمادو اونانا
کد خبر : 1816666
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آمادو اونانا، هافبک ۲۴ ساله این تیم، حدود ۹ ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، باشگاه استون ویلا و کادر فنی تیم ملی بلژیک با یکی از بزرگ‌ترین ضربات فصل روبرو شدند. آمادو اونانا، ستاره میان‌مرکز استون ویلا، در جریان یکی از دیدارهای حساس مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شد که او را برای مدت طولانی از رقابت‌ها دور می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این هافبک بلژیکی روز سه‌شنبه در شهر لیون فرانسه تحت عمل جراحی قرار گرفت. این بازیکن در جریان دیدار تیم ملی بلژیک مقابل آمریکا در تاریخ ۷ جولای در شهر سیاتل، دچار پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) زانوی راست شد. اگرچه بلژیک موفق شد این مسابقه را با نتیجه ۴ بر ۱ به سود خود به پایان برساند، اما مصدومیت این ستاره، پیروزی تیم اروپایی را برای هواداران تلخ کرد.

انتظار می‌رود اونانا دوران بازتوانی خود را تحت نظارت مستقیم کادر پزشکی باشگاه استون ویلا سپری کند. این هافبک که فوتبال حرفه‌ای خود را از باشگاه هامبورگ آغاز کرد و سپس تجربه حضور در اورتون را داشت، اکنون یکی از مهره‌های کلیدی سیستم بازی‌سازی استون ویلا محسوب می‌شود.

این مصدومیت سنگین نه تنها حضور اونانا در بخش عمده‌ای از فصل آینده را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه برنامه‌های فنی استون ویلا را نیز با چالش جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به سابقه ۳۳ بازی ملی این بازیکن، فقدان او در خط میانی، کادر فنی باشگاه انگلیسی را ناچار به جستجو برای جذب گزینه‌های جایگزین در بازار نقل‌وانتقالات می‌کند.

این آسیب‌دیدگی در میان مصدومیت‌های ثبت شده در جام جهانی ۲۰۲۶، از حساسیت بالایی برخوردار است و اکنون همه نگاه‌ها به روند بازتوانی این بازیکن دوخته شده است تا مشخص شود آیا او می‌تواند پس از این دوران سخت، با آمادگی کامل به میادین بازگردد یا خیر.

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