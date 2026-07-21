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بازیکن مورد علاقه مورینیو در اینتر ماندنی شد

بازیکن مورد علاقه مورینیو در اینتر ماندنی شد
کد خبر : 1816659
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تلاش‌های ژوزه مورینیو برای تقویت خط دفاعی رئال مادرید با چالشی جدی مواجه شد.

به گزارش ایلنا، برنامه‌های ژوزه مورینیو برای بازسازی ساختار دفاعی رئال مادرید با مانعی غیرمنتظره روبرو شده است. آلساندرو باستونی، بازیکن ۲۷ ساله ایتالیایی که پیش از این به عنوان گزینه اصلی برای تقویت قلب دفاعی غول اسپانیایی مطرح بود، ظاهراً قصد دارد به مسیر حرفه‌ای خود در اینتر میلان ادامه دهد.

تولیو تینتی، مدیر برنامه‌های باستونی، در گفتگو با اسکای اسپورت ایتالیا با تأکید بر وفاداری این بازیکن به باشگاه فعلی‌اش، اعلام کرد که مدافع ایتالیایی همچنان با پیراهن اینتر ارتباط نزدیکی دارد و در حال حاضر برنامه‌ای برای امضای قرارداد با باشگاه دیگری ندارد.

وی افزود: «باستونی تا دو سال دیگر با اینتر قرارداد دارد و علاقه زیادی به حضور در این تیم نشان می‌دهد. اگرچه در آینده امکان گفتگو با باشگاه‌های دیگر وجود دارد، اما در حال حاضر هیچ موضوع ملموسی که نشان‌دهنده مذاکره برای انتقال او باشد، وجود ندارد.» همچنین وی خاطرنشان کرد که این بازیکن تاکنون هیچ خواسته‌ای برای ترک لیگ ایتالیا مطرح نکرده است.

شایان ذکر است که این اخبار در حالی منتشر می‌شود که نام باستونی در روزهای اخیر به دلیل پرونده‌ای حقوقی در ایتالیا مطرح شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادستانی این کشور تحقیقاتی را پیرامون مسائل مربوط به اخلاق حرفه‌ای و مسائل مرتبط با افراد زیر سن قانونی آغاز کرده است که از حواشی خارج از زمین این بازیکن محسوب می‌شود.

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