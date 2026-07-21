مدافع آلومینیوم اراک به نساجی مازندران پیوست

به گزارش ایلنا، مدیریت باشگاه نساجی مازندران پس از انجام مذاکرات چندروزه، موفق شد با بهروز نوروزی‌فرد جهت حضور در فصل آینده این تیم به توافق برسد. بر اساس این توافق، مدافع میانی تیم قرمزپوشان قائم‌شهر تا پایان فصل جاری با این باشگاه همکاری خواهد کرد.

نوروزی‌فرد که در سه فصل گذشته یکی از مهره‌های قابل اعتماد خط دفاعی آلومینیوم اراک محسوب می‌شد، پس از اتمام قرارداد خود با تیم اراکی، تصمیم به تغییر مسیر حرفه‌ای گرفت. وی در فصل گذشته با حضور در ۲۰ مسابقه برای آلومینیوم اراک، عملکرد قابل توجهی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به گلزنی در دیدار مقابل تراکتور اشاره کرد.

کارنامه این مدافع باتجربه شامل حضور در تیم‌های پیکان، نفت مسجدسلیمان و شاهین بوشهر است. انتظار می‌رود حضور او در جمع بازیکنان نساجی، ثبات بیشتری به خط دفاعی این تیم در سطح لیگ برتر ببخشد.

شایان ذکر است که نساجی مازندران همچنین در مسیر تکمیل کادر فنی خود، با سید مجتبی حسینی به توافق نهایی رسیده است. بر این اساس، نوروزی‌فرد پس از همکاری در تیم‌های نفت مسجدسلیمان، پیکان و آلومینیوم، بار دیگر تحت هدایت حسینی در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

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