واکنش مدیرعامل باشگاه نساجی به استعفای رضا عنایتی (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه نساجی مازندران روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای در فضای مجازی، ضمن قدردانی از زحمات رضا عنایتی، پایان همکاری خود با این سرمربی را اعلام کرد. این جدایی در حالی رخ می‌دهد که شایعات متعددی پیرامون جانشین احتمالی او مطرح شده و گمانه‌زنی‌ها حاکی از توافق مدیران باشگاه با مجتبی حسینی، سرمربی پیشین آلومینیوم اراک است.

در همین راستا، شهاب زندی، مدیرعامل باشگاه نساجی، با انتشار تصویری از عنایتی در صفحات رسمی باشگاه، از تلاش‌های این مربی جوان تجلیل کرد و با عبارت «مرسی برای همه چیز برادر»، ضمن آرزوی موفقیت، وداع رسمی خود را با او اعلام داشت.

عنایتی که توانسته بود با نساجی جشن صعود به لیگ برتر را برپا کند، تا پایان فصل گذشته با این تیم قرارداد داشت و پس از اتمام تعهداتش، راه خود را از نماینده مازندران جدا کرد. اکنون هواداران این تیم تازه‌وارد لیگ برتر در انتظار اعلام رسمی سرمربی جدید برای رقابت‌های فصل آینده هستند.

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