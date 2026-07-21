به گزارش ایلنا، باشگاه لی‌من هنگ‌کنگ با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از اضافه شدن پوریا نبی به جمع اعضای کادر فنی این تیم خبر داد. این مربی ایرانی قرار است در فصل پیش‌رو به عنوان دستیار سرمربی فعالیت کند و تجربه جدیدی را در فوتبال هنگ‌کنگ پشت سر بگذارد.

نبی که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از فعالیت حرفه‌ای خود را در فوتبال استرالیا دنبال کرده، پیش از این سابقه حضور در تیم‌های ملی پایه ایران، تیم امید و همچنین باشگاه هوادار را در کارنامه داشته است. او حالا با انتقال به لی‌من، مسیر مربیگری خود را در یکی از لیگ‌های رو به رشد فوتبال آسیا ادامه می‌دهد.

این مربی ایرانی پیش از پیوستن به لی‌من، در باشگاه پنینسولا پاور استرالیا به عنوان مدیر فنی فعالیت می‌کرد؛ همکاری‌ای که پس از چند ماه به پایان رسید و زمینه حضور او در فوتبال هنگ‌کنگ را فراهم کرد.

باشگاه لی‌من در معرفی پوریا نبی، به سوابق حرفه‌ای او اشاره کرده و اعلام کرده است که این مربی دارای مدرک پرولایسنس بوده و تجربه حضور در سطوح مختلف باشگاهی و ملی را دارد. این باشگاه همچنین از سابقه همکاری نبی با تیم‌هایی مانند بریزبین رور استرالیا و حضور او در کادر فنی تیم‌های پایه ایران به عنوان بخشی از تجربیات این مربی یاد کرده است.

لی‌من یکی از باشگاه‌های شناخته‌شده فوتبال هنگ‌کنگ محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر عملکرد موفقی در رقابت‌های داخلی این کشور داشته است. این تیم در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ موفق شد برای نخستین بار عنوان قهرمانی لیگ برتر هنگ‌کنگ را به دست بیاورد و در فصل گذشته نیز جام لیگ این کشور را فتح کرد.

حضور پوریا نبی در این باشگاه، علاوه بر ادامه روند فعالیت مربیان ایرانی در خارج از کشور، می‌تواند فرصت تازه‌ای برای حضور نمایندگان فوتبال ایران در ساختار فنی تیم‌های آسیایی باشد. او حالا باید در کنار کادر فنی لی‌من برای موفقیت این تیم در رقابت‌های پیش‌رو تلاش کند.

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