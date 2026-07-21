پشت پرده حضور دنیس اکرت در لیست ایران

به گزارش ایلنا، دنیس اکرت یکی از نام‌های خبرساز فهرست تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ بازیکنی که با توجه به سابقه حضور در فوتبال اروپا به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شد، اما در نهایت نتوانست در مرحله گروهی مسابقات برای ایران به میدان برود.

این مهاجم در هر سه دیدار مرحله گروهی در فهرست تیم حضور داشت، اما فرصت بازی پیدا نکرد. در همان مقطع، مصدومیت اکرت به عنوان دلیل اصلی نیمکت‌نشینی او مطرح شد و بحث‌های زیادی درباره علت باقی ماندن نام این بازیکن در لیست نهایی تیم ملی شکل گرفت.

پیش از این علیرضا جهانبخش اعلام کرده بود که مصدومیت اکرت در جریان تمرینات رخ داده است، اما امیر قلعه‌نویی روایت دیگری از زمان آسیب‌دیدگی این بازیکن ارائه کرد و گفت این اتفاق در جریان مسابقات باشگاهی رخ داده است.

قلعه‌نویی درباره بررسی شرایط این مهاجم پیش از دعوت به تیم ملی گفت: «دنیس را نزدیک به یک سال زیر نظر داشتیم. او در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی کرده و حضورش در رقابت‌هایی مانند آلمان و بلژیک نشان می‌دهد که بازیکن بی‌تجربه‌ای نیست. چنین سابقه‌ای به‌سادگی به دست نمی‌آید.»

سرمربی تیم ملی درباره علاقه اکرت به پوشیدن پیراهن ایران نیز اظهار کرد: «ملاک ما شرایط فعلی بازیکن بود. دنیس علاقه زیادی به ایران داشت و حتی زمانی که هنوز کارهای مربوط به حضورش کامل نشده بود، خودش را به اردوی ترکیه رساند. در آن اردو دیدیم همان ویژگی‌هایی را دارد که برای یک مهاجم نوک نیاز داریم.»

او ادامه داد: «در بازی‌هایی مثل دیدار مقابل ژاپن که با یک مهاجم بازی کردیم، داشتن بازیکنی با این خصوصیات برای ما اهمیت داشت. دنیس به عنوان یک ایرانی کنار تیم آمد و بعد از اردو مراحل مربوط به حضورش را دنبال کرد، اما در ادامه دچار مصدومیت شد.»

قلعه‌نویی درباره وضعیت آسیب‌دیدگی اکرت توضیح داد: «مصدومیت او در رقابت‌های باشگاهی اتفاق افتاد و باعث شد یکی دو مسابقه را از دست بدهد. تیم پزشکی ما به صورت روزانه شرایط بازیکنان داخلی و خارجی را بررسی می‌کرد و اعلام کرد که این مصدومیت به شکلی نیست که او را از کل تورنمنت خارج کند.»

سرمربی تیم ملی در پایان درباره شانس بازی کردن اکرت در جام جهانی گفت: «او در آستانه دیدار با تیخوانا در ترکیب اصلی قرار گرفت و بازی کرد، اما همان مسابقه باعث شد دوباره مصدوم شود و چند روز از تمرینات دور بماند. ما به تدریج داشتیم او را آماده می‌کردیم و اگر از مرحله گروهی صعود می‌کردیم، می‌توانست کمک زیادی به تیم داشته باشد.»

اکرت در نهایت بدون ثبت دقایق بازی در جام جهانی ایران را ترک کرد؛ بازیکنی که با امید حضور در خط حمله تیم ملی دعوت شد، اما مصدومیت اجازه نداد در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.

انتهای پیام/