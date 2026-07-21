پیام کوشکی برای هواداران استقلال پس از تمدید قرارداد

به گزارش ایلنا، ستاره استقلال نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تمدید قرارداد و ادامه مسیر در این باشگاه را تأیید کرد. تمدید قرارداد کوشکی در حالی صورت می‌گیرد که باشگاه استقلال با آغاز فرآیند معرفی بازیکنان و تثبیت ترکیب خود، تلاش دارد از ثبات در ترکیب اصلی تیم برای رقابت‌های پیش رو اطمینان حاصل کند.

انتظار می‌رود حضور دوباره کوشکی در فصل جدید، یکی از نقاط قوت فنی تیم استقلال در رقابت‌های داخلی باشد که از این پس به عنوان یکی از مهره‌های اصلی در ساختار تیمی آبی‌ها ایفاده نقش خواهد کرد.

کوشکی با انتشار تصویر خود هنگام تمدید قرارداد نوشت: «بعضی انتخاب ها با اعداد انجام می‌شوند؛ بعضی ها با قلب.»



او در ادامه متن خود آورده است: «برای من خانه همیشه ارزشمندتر از هر جای دیگری بوده است. خوشحالم که یک فصل دیگر پیراهن استقلال را برتن خواهد کرد. حالا وقت کار، تعهد و جنگیدن برای خانه ای است که همیشه به آن تعلق داشته ام.»

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