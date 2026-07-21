خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام کوشکی برای هواداران استقلال پس از تمدید قرارداد

پیام کوشکی برای هواداران استقلال پس از تمدید قرارداد
کد خبر : 1816631
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال در چارچوب برنامه‌ریزی برای فصل جدید و رونمایی از اعضای تیم، امروز به طور رسمی خبر تمدید قرارداد علیرضا کوشکی را اعلام کرد. این تصمیم پس از دوره‌ای از کشمکش‌ها و گمانه‌زنی‌های پیرامون آینده حضور این بازیکن در ترکیب آبی‌پوشان نهایی شد.

به گزارش ایلنا، ستاره استقلال نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تمدید قرارداد و ادامه مسیر در این باشگاه را تأیید کرد. تمدید قرارداد کوشکی در حالی صورت می‌گیرد که باشگاه استقلال با آغاز فرآیند معرفی بازیکنان و تثبیت ترکیب خود، تلاش دارد از ثبات در ترکیب اصلی تیم برای رقابت‌های پیش رو اطمینان حاصل کند.

انتظار می‌رود حضور دوباره کوشکی در فصل جدید، یکی از نقاط قوت فنی تیم استقلال در رقابت‌های داخلی باشد که از این پس به عنوان یکی از مهره‌های اصلی در ساختار تیمی آبی‌ها ایفاده نقش خواهد کرد.

پیام کوشکی برای هواداران استقلال پس از تمدید قرارداد

کوشکی با انتشار تصویر خود هنگام تمدید قرارداد نوشت: «بعضی انتخاب ها با اعداد انجام می‌شوند؛ بعضی ها با قلب.»

او در ادامه متن خود آورده است: «برای من خانه همیشه ارزشمندتر از هر جای دیگری بوده است. خوشحالم که یک فصل دیگر پیراهن استقلال را برتن خواهد کرد. حالا وقت کار، تعهد و جنگیدن برای خانه ای است که همیشه به آن تعلق داشته ام.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل