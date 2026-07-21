عضو جنجالی هیئت مدیره استقلال استعفا داد
محمودرضا بابایی، عضو هیاتمدیره باشگاه استقلال از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ایلنا، محمودرضا بابایی، عضو هیاتمدیره باشگاه استقلال که از نمایندگان شرکت پتروشیمی پارس (زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس) در این مجموعه محسوب میشود، رسماً درخواست کنارهگیری از فعالیت خود را به مدیریت هلدینگ و شرکت پتروشیمی پارس ارائه نمود. انتشار این خبر در حالی صورت میگیرد که رسانهها از تغییرات در ترکیب هیاتمدیره باشگاه خبر میدهند؛ با این حال اسناد نشان میدهد که استعفای وی پیش از تحولات اخیر هیاتمدیره، ثبت شده است.
این سومین بار در ۲۰ ماه گذشته است که بابایی نسبت به ادامه فعالیت خود در باشگاه استقلال ابراز عدم تمایل میکند. وی پیش از این در اردیبهشت و مرداد ماه سال ۱۴۰۴ نیز استعفا داده بود که با مخالفت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس مواجه شد و در نهایت به فعالیت خود ادامه داد.
در متن نامه استعفای جدید، بابایی به مسائل متعددی اشاره کرده است که از جمله آنها میتوان به اعتراض به شیوه اداره باشگاه، عدم تقویت تیم، مشکلات انضباط مالی و عدم رعایت الزامات بورسی اشاره کرد. وی همچنین از عدم تکمیل کادر فنی، تأخیر در باز شدن پنجره نقلوانتقالات برخلاف وعدههای قبلی، و مسائل مربوط به فسخ قرارداد برخی بازیکنان و تأخیر در تمدید قرارداد ستونهای اصلی تیم از جمله رامین رضاییان، روزبه چشمی و علیرضا کوشکی انتقاد کرده است.
محمودرضا بابایی که سابقه مشاوره و معاونت در باشگاه استقلال را در دورههای قهرمانی سالهای ۸۴ تا ۸۸ در کارنامه دارد، در دوره اخیر عضویت خود در هیاتمدیره، شاهد کسب عنوان قهرمانی جام حذفی نیز بوده است.